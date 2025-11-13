Cooler Master amplia la serie MasterFrame con il telaio MasterFrame 400 Mesh compatto e modulare

Il nuovo telaio per PC integra la flessibilità modulare con un design semplice per una costruzione semplice e un look finale raffinato

CITY OF INDUSTRY, California: Cooler Master, leader globale in componenti per PC e soluzioni per il lifestyle tecnologico, ha annunciato oggi il lancio di MasterFrame 400 Mesh, un telaio per PC compatto che trasferisce il linguaggio stilistico tipico di MasterFrame in un formato più accessibile e compatto.

Il modello MasterFrame 400 Mesh offre una modularità FreeForm 2.0 in un'esperienza di struttura semplificata. Offre un doppio orientamento per configurazioni verticali od orizzontali, staffe riposizionabili e un flusso d'aria ottimizzato grazie alla rete in modo che i costruttori possono adeguare disposizione ed elementi termici in totale sicurezza.

Fonte: Business Wire