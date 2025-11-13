TOURISE 2025 lancia la Agentic Tourism Initiative, in prima linea nell'adozione del protocollo per i viaggi intelligenti

RIYAD, Arabia Saudita: L'Agentic Tourism Initiative è stata rivelata oggi al primo TOURISE Summit, con la presentazione del primo protocollo agentico per il turismo al mondo, un quadro di riferimento digitale universale che trasformerà ogni fase del percorso dei viaggiatori.

Lanciata in collaborazione con TOURISE e Globant, l'iniziativa sfrutta il successo dell'apprezzato whitepaper Tourism’s AI Takeover: Reinventing Travel through Agentic Tourism per creare un'applicazione di riferimento dell'IA. Risponde direttamente all'invito del whitepaper di creare un protocollo aperto per l'IA del turismo, definendo in che modo gli agenti IA interagiscono dal momento dell'ispirazione fino al rientro. Il risultato: esperienze di viaggio intelligenti, fluide e sostenibili nell'intero ecosistema del turismo globale.

L'iniziativa riunisce una coalizione eterogenea di membri fondatori appartenenti alla leadership tecnologica, delle infrastrutture, del trasporto aereo e delle destinazioni, tra cui: Globant, Red Sea Global, HUMAIN, Riyadh Air, King Salman International Airport, World Travel & Tourism Council, Amazon Web Services, Salesforce, Hollibob, e Trip.com. Questa strategia basata sulla collaborazione garantisce che il protocollo agentico sia tecnicamente solido, inclusivo e in grado di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione di viaggiatori, operatori e destinazioni di tutto il mondo.

"Siamo orgogliosi di vedere l'Agentic Tourism Initiative prendere il volo dal Regno, rispecchiando il nostro impegno nel definire il futuro dei viaggi globali attraverso l'innovazione e la collaborazione. Questo protocollo rappresenta un passo coraggioso verso l'armonizzazione della tecnologia con lo spirito umano di esplorazione. Ancorando l'IA all'empatia e all'intelligenza culturale, non solo miglioreremo l'esperienza del viaggiatore, ma consentiremo anche alle destinazioni di crescere in modo sostenibile, inclusivo e mirato", ha dichiarato Sua Eccellenza Ahmed Al Khateeb, Ministro del turismo del Regno dell'Arabia Saudita.

All'insegna del principio "Digitize the expected. Humanize the unexpected" (Digitalizza il prevedibile. Umanizza l'imprevedibile.), l'iniziativa desidera amplificare, e non sostituire, la creatività, l'empatia e la connessione umana. L'IA fungerà da fattore abilitante, valorizzando le persone e i luoghi che rendono un viaggio significativo, sostenendo al contempo le destinazioni nel conseguimento di una crescita sostenibile sul lungo termine.

"Stiamo assistendo all'alba di una nuova era per il turismo, in cui la tecnologia e l'ingegno umano convergono per creare esperienze non solo più intelligenti, ma anche profondamente personali e davvero indimenticabili. L'Agentic Tourism Initiative è più di una pietra miliare tecnica: è un salto strategico verso la definizione dell'uso dell'IA nei viaggi. Con la creazione di un protocollo condiviso, garantiamo che questa trasformazione sia inclusiva, sicura e vantaggiosa per tutti", ha dichiarato Martín Migoya, CEO e cofondatore di Globant.

Informazioni su TOURISE

TOURISE è la principale piattaforma globale che definisce nuovi orizzonti per il turismo globale.

Sotto l'egida del Ministero del Turismo dell'Arabia Saudita e promosso dall'Autorità Saudita per il Turismo, il primo TOURISE Summit si terrà dall'11 al 13 novembre 2025 a Riyad, in Arabia Saudita.

L'evento riunirà visionari dei settori governativo, aziendale, degli investimenti, del turismo e della tecnologia per guidare accordi trasformativi e generare iniziative a elevato impatto volte a ridefinire il futuro del settore globale del turismo.

TOURISE garantisce una partecipazione universale, offrendo al contempo accesso ai decisori che definiscono l'evoluzione del settore. In seguito al Summit, TOURISE proseguirà durante tutto l'anno attività come piattaforma in cui idee audaci si trasformano in soluzioni reali.

È qui che verranno forgiati i prossimi 50 anni del turismo. Insieme, siamo inarrestabili.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.tourise.com

Fonte: Business Wire