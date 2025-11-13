▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Aramco e Yokogawa raggiungono un traguardo storico con l'adozione di agenti AI multipli per il controllo autonomo presso un importante impianto di gas

Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841, “Yokogawa”), leader globale nella tecnologia dell'automazione dei processi, annuncia di aver raggiunto un traguardo storico nella distribuzione di soluz...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/11/2025

Business Wire

- Grazie a un'implementazione innovativa, l'unità di trattamento del gas è stata ottimizzata con successo, riducendo l'utilizzo di energia e sostanze chimiche -

TOKYO: Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841, “Yokogawa”), leader globale nella tecnologia dell'automazione dei processi, annuncia di aver raggiunto un traguardo storico nella distribuzione di soluzioni industriali basate su intelligenza artificiale (AI)insieme con Aramco, una delle principali aziende integrate al mondo nel settore energetico e chimico.

Gli agenti AI multipli per il controllo autonomo*1 sono stati implementati con successo presso l'impianto di gas Fadhili di Aramco nel Regno dell'Arabia Saudita, con l’intento di migliorare l’efficienza operativa.

La soluzione AI di Yokogawa utilizza agenti AI multipli coordinati, basati sul 'algoritmo di intelligenza artificiale basato sull'apprendimento mediante rinforzo Fattoriale Kernel Dynamic Policy Programming (FKDPP)*2, , per controllare e ottimizzare in modo diretto e autonomo le operazioni di rimozione del gas acido (AGR) nell’impianto di gas Fadhili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono fornite unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, unico giuridicamente valido.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.