Aramco e Yokogawa raggiungono un traguardo storico con l'adozione di agenti AI multipli per il controllo autonomo presso un importante impianto di gas

- Grazie a un'implementazione innovativa, l'unità di trattamento del gas è stata ottimizzata con successo, riducendo l'utilizzo di energia e sostanze chimiche -

TOKYO: Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841, “Yokogawa”), leader globale nella tecnologia dell'automazione dei processi, annuncia di aver raggiunto un traguardo storico nella distribuzione di soluzioni industriali basate su intelligenza artificiale (AI)insieme con Aramco, una delle principali aziende integrate al mondo nel settore energetico e chimico.

Gli agenti AI multipli per il controllo autonomo*1 sono stati implementati con successo presso l'impianto di gas Fadhili di Aramco nel Regno dell'Arabia Saudita, con l’intento di migliorare l’efficienza operativa.

La soluzione AI di Yokogawa utilizza agenti AI multipli coordinati, basati sul 'algoritmo di intelligenza artificiale basato sull'apprendimento mediante rinforzo Fattoriale Kernel Dynamic Policy Programming (FKDPP)*2, , per controllare e ottimizzare in modo diretto e autonomo le operazioni di rimozione del gas acido (AGR) nell’impianto di gas Fadhili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono fornite unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, unico giuridicamente valido.

Fonte: Business Wire