▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Lattice illustrerà soluzioni industriali avanzate e di Edge AI alla SPS 2025

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa tensione, oggi ha annunciato la sua partecipazione alla prossima SPS 2025, che si svolgerà dal 25 al 27 novem...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/11/2025

Business Wire

HILLSBORO, Ore.: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa tensione, oggi ha annunciato la sua partecipazione alla prossima SPS 2025, che si svolgerà dal 25 al 27 novembre 2025 a Norimberga, Germania.

Lattice farà una presentazione sulle soluzioni per il controllo sicuro del motore e dimostrazioni tecnologiche con partner del settore incentrati su applicazioni avanzate di visione integrata e apprendimento automatico per il mercato industriale.

  • Chi: Lattice Semiconductor
  • Cosa / Quando (GMT+2):
    • 25 – 27 Nov. 2025: Dimostrazione di visione integrata e apprendimento automatico
      • Stand di EtherCAT Technology Group (Padiglione 5, n. 310)
      • Stand Exor (Padiglione 9, n. 375)
    • 25 Nov. 2025: Tech Talk (11 – 11:30)
      • Piattaforma sicura per il controllo del movimento connesso per i motori CA: un'innovazione collaborativa di Analog Devices e Lattice Semiconductor
  • Dove:
    • Nuremberg Messe, Norimberga, Germania

SPS (Smart Product Solution) 2025 è una delle fiere più importanti al mondo per l'automazione e la digitalizzazione industriale. L'evento offre una panoramica dell'intero spettro di automazione smart e digitale: dai sensori e tecnologia per il controllo alla comunicazione industriale, al software e ai sistemi integrati. L'evento è una hub di innovazione, rete e scambio di conoscenze nelle tecnologie dell'automazione, compresi Industrial IoT, AI, robotica e sostenibilità.

Risorse di supporto

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com. Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.