Lattice illustrerà soluzioni industriali avanzate e di Edge AI alla SPS 2025

HILLSBORO, Ore.: Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa tensione, oggi ha annunciato la sua partecipazione alla prossima SPS 2025, che si svolgerà dal 25 al 27 novembre 2025 a Norimberga, Germania.

Lattice farà una presentazione sulle soluzioni per il controllo sicuro del motore e dimostrazioni tecnologiche con partner del settore incentrati su applicazioni avanzate di visione integrata e apprendimento automatico per il mercato industriale.

Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / Quando (GMT+2): 25 – 27 Nov. 2025: Dimostrazione di visione integrata e apprendimento automatico Stand di EtherCAT Technology Group (Padiglione 5, n. 310) Stand Exor (Padiglione 9, n. 375) 25 Nov. 2025: Tech Talk (11 – 11:30) Piattaforma sicura per il controllo del movimento connesso per i motori CA: un'innovazione collaborativa di Analog Devices e Lattice Semiconductor

Dove: Nuremberg Messe, Norimberga, Germania



SPS (Smart Product Solution) 2025 è una delle fiere più importanti al mondo per l'automazione e la digitalizzazione industriale. L'evento offre una panoramica dell'intero spettro di automazione smart e digitale: dai sensori e tecnologia per il controllo alla comunicazione industriale, al software e ai sistemi integrati. L'evento è una hub di innovazione, rete e scambio di conoscenze nelle tecnologie dell'automazione, compresi Industrial IoT, AI, robotica e sostenibilità.

Risorse di supporto

Per maggiori informazioni su Lattice, visitare https://www.latticesemi.com

Per maggiori informazioni sul congresso, visitare SPS 2025

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com. Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Fonte: Business Wire