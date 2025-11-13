ChargePoint lancia una piattaforma software di nuova generazione in grado di gestire qualsiasi operazione di ricarica di EV, dai parchi auto ai parcheggi aziendali

CAMPBELL, California: ChargePoint (NYSE: CHPT), un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici (EV), ha lanciato la nuova generazione di ChargePoint Platform, una soluzione software flessibile progettata per ridefinire la gestione della ricarica di veicoli elettrici. Reingegnerizzata da zero, ChargePoint Platform consente agli operatori di ottimizzare qualsiasi infrastruttura di ricarica – da una singola sede a una rete globale – garantendo al tempo stesso l’integrazione con i sistemi energetici in evoluzione.

“La nuova ChargePoint Platform è molto più di un semplice aggiornamento software: è un catalizzatore per un futuro elettrificato”, spiega Rick Wilmer, amministratore delegato ChargePoint. “Abbiamo messo a frutto il nostro vasto know-how nella ricarica di veicoli elettrici per offrire la piattaforma software più avanzata del settore, completata da un’integrazione hardware affidabile che consente ai clienti di accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile, indipendentemente dai modelli di caricabatteria in uso”.

ChargePoint Platform è stata sviluppata per i principali operatori di parchi auto, clienti commerciali, produttori di apparecchiature originali (OEM), operatori di punti di ricarica (CPO) e fornitori di energia. I primi utilizzatori l’hanno già implementata in diversi contesti – dai depositi per i veicoli di trasporto pubblico ai corridoi autostradali per la ricarica – confermandone la flessibilità e le prestazioni in scenari reali.

“ChargePoint Platform ha trasformato il modo in cui gestiamo la nostra rete di ricarica di veicoli elettrici. Funzionalità come l’assistente dati basato sull’IA, la ricerca avanzata e i dettagli immediati sulle sessioni rendono l’analisi dei dati più rapida e intuitiva”, aggiunge Mitch Johnson, direttore senior proprietà immobiliari, energia e sostenibilità presso Verizon. “ChargePoint Platform ci sta aiutando a raggiungere i nostri obiettivi di gestione energetica in modo più efficiente che mai”.

Principali caratteristiche di ChargePoint Platform: intelligenza e integrazione

Ottimizzazione basata sull’IA: grazie all’intelligenza artificiale avanzata, ChargePoint Platform analizza continuamente i modelli di utilizzo, le condizioni di fornitura energetica, lo stato delle colonnine di ricarica e il contesto dei veicoli per ottimizzare gli orari di ricarica, prevedere le esigenze di manutenzione, abilitare strategie di tariffazione dinamica e migliorare l’esperienza complessiva dell’utente. I dati approfonditi basati sull’IA consentono di prendere decisioni proattive, ridurre i tempi di inattività e migliorare le prestazioni operative dell’intera rete.

grazie all’intelligenza artificiale avanzata, ChargePoint Platform analizza continuamente i modelli di utilizzo, le condizioni di fornitura energetica, lo stato delle colonnine di ricarica e il contesto dei veicoli per ottimizzare gli orari di ricarica, prevedere le esigenze di manutenzione, abilitare strategie di tariffazione dinamica e migliorare l’esperienza complessiva dell’utente. I dati approfonditi basati sull’IA consentono di prendere decisioni proattive, ridurre i tempi di inattività e migliorare le prestazioni operative dell’intera rete. Massimizzazione dell’utilizzo delle colonnine di ricarica con Waitlist: la funzione Waitlist gestisce in modo intelligente la domanda di ricarica, assicurando che ogni punto di ricarica disponibile venga utilizzato al meglio. Inserendo gli utenti in code virtuali e avvisandoli quando una colonnina si libera, riduce la congestione presso la sede e massimizza il valore dell’infrastruttura di ricarica – il tutto senza richiedere un’attenzione costante.

la funzione Waitlist gestisce in modo intelligente la domanda di ricarica, assicurando che ogni punto di ricarica disponibile venga utilizzato al meglio. Inserendo gli utenti in code virtuali e avvisandoli quando una colonnina si libera, riduce la congestione presso la sede e massimizza il valore dell’infrastruttura di ricarica – il tutto senza richiedere un’attenzione costante. Attivazione semplificata delle colonnine: l’affidabile integrazione tra ChargePoint Platform e l’app ChargePoint Installer offre un’esperienza di aggiunta e impostazione di colonnine di ricarica notevolmente più semplice. L’attivazione della colonnina ora è più rapida e affidabile, anche in presenza di varie sedie e tipologie di colonnina. Questo processo integrato non solo accelera le installazioni, ma inoltre garantisce un’esperienza di ricarica uniforme e di alta qualità fin dal primo giorno.

l’affidabile integrazione tra ChargePoint Platform e l’app ChargePoint Installer offre un’esperienza di aggiunta e impostazione di colonnine di ricarica notevolmente più semplice. L’attivazione della colonnina ora è più rapida e affidabile, anche in presenza di varie sedie e tipologie di colonnina. Questo processo integrato non solo accelera le installazioni, ma inoltre garantisce un’esperienza di ricarica uniforme e di alta qualità fin dal primo giorno. Monitoraggio e controllo intelligenti: gli operatori hanno accesso completo ai loro dati tramite dashboard preconfigurati o personalizzabili, report programmabili o semplicemente chiedendo informazioni all’assistente dati basato sull’IA. Queste funzionalità facilitano il monitoraggio delle prestazioni, la risoluzione dei problemi e le decisioni basate sui dati per una vasta gamma di obiettivi operativi. Che si tratti di ottimizzare i programmi dei parchi auto, gestire i consumi energetici o valutare strategie tariffarie, gli operatori possono ottenere le informazioni più rilevanti quando ne hanno bisogno.

gli operatori hanno accesso completo ai loro dati tramite dashboard preconfigurati o personalizzabili, report programmabili o semplicemente chiedendo informazioni all’assistente dati basato sull’IA. Queste funzionalità facilitano il monitoraggio delle prestazioni, la risoluzione dei problemi e le decisioni basate sui dati per una vasta gamma di obiettivi operativi. Che si tratti di ottimizzare i programmi dei parchi auto, gestire i consumi energetici o valutare strategie tariffarie, gli operatori possono ottenere le informazioni più rilevanti quando ne hanno bisogno. Gestione dinamica dell’energia: progettata per bilanciare in modo intelligente la distribuzione dell’energia, ChargePoint Platform ottimizza l’uso energetico con l’obiettivo di ridurre i costi infrastrutturali. Grazie a funzionalità quali il bilanciamento del carico in tempo reale, la riduzione del consumo di energia quando la domanda è elevata, l’integrazione con sistemi di risposta alla domanda, il supporto per fonti di energia rinnovabili e l’integrazione con i segnali di determinazione dei prezzi generati dalle utility, aiuta gli utenti a ridurre al minimo i costi energetici.

progettata per bilanciare in modo intelligente la distribuzione dell’energia, ChargePoint Platform ottimizza l’uso energetico con l’obiettivo di ridurre i costi infrastrutturali. Grazie a funzionalità quali il bilanciamento del carico in tempo reale, la riduzione del consumo di energia quando la domanda è elevata, l’integrazione con sistemi di risposta alla domanda, il supporto per fonti di energia rinnovabili e l’integrazione con i segnali di determinazione dei prezzi generati dalle utility, aiuta gli utenti a ridurre al minimo i costi energetici. Tariffe più intelligenti: gli strumenti di determinazione flessibile dei prezzi regolano le tariffe di ricarica in tempo reale in base alla domanda, ai costi energetici, alla congestione o agli obiettivi aziendali. Progettato avendo l’attendibilità come principio fondamentale, il sistema fa sì che i prezzi siano trasparenti, spiegabili e completamente personalizzabili, offrendo agli operatori delle colonnine il pieno controllo per ottimizzare i ricavi grazie a un’ampia gamma di strategie di determinazione dei prezzi.

gli strumenti di determinazione flessibile dei prezzi regolano le tariffe di ricarica in tempo reale in base alla domanda, ai costi energetici, alla congestione o agli obiettivi aziendali. Progettato avendo l’attendibilità come principio fondamentale, il sistema fa sì che i prezzi siano trasparenti, spiegabili e completamente personalizzabili, offrendo agli operatori delle colonnine il pieno controllo per ottimizzare i ricavi grazie a un’ampia gamma di strategie di determinazione dei prezzi. Esperienza ottimizzata per i conducenti: gli operatori delle colonnine di ricarica possono monitorare e migliorare in modo proattivo l’esperienza dei guidatori grazie ad analisi avanzate, avvisi in tempo reale e rilevamento intelligente dei problemi, in modo da far fronte ai problemi prima che si ripercuotano sui guidatori, promuovendone la fidelizzazione. Un set affidabile di strumenti di amministrazione dei guidatori consente di definire e gestire una varietà di criteri, assicurando esperienze uniformi e personalizzate in ogni punto di contatto.

gli operatori delle colonnine di ricarica possono monitorare e migliorare in modo proattivo l’esperienza dei guidatori grazie ad analisi avanzate, avvisi in tempo reale e rilevamento intelligente dei problemi, in modo da far fronte ai problemi prima che si ripercuotano sui guidatori, promuovendone la fidelizzazione. Un set affidabile di strumenti di amministrazione dei guidatori consente di definire e gestire una varietà di criteri, assicurando esperienze uniformi e personalizzate in ogni punto di contatto. Pacchetti software personalizzati: ChargePoint Platform è disponibile in due versioni: CMS Suite, una selezione di licenze chiavi in mano pensate per specifici casi d’uso, e CMS Studio, un set completamente personalizzabile di moduli con cui i CPO possono creare soluzioni su misura per le loro esigenze.

ChargePoint Platform è disponibile in due versioni: CMS Suite, una selezione di licenze chiavi in mano pensate per specifici casi d’uso, e CMS Studio, un set completamente personalizzabile di moduli con cui i CPO possono creare soluzioni su misura per le loro esigenze. Compatibilità universale con i caricabatteria: ChargePoint Platform consente un’autentica gestione plug & play di qualsiasi caricabatteria a norma OCPP, indipendentemente dalla marca o dal modello. Gli operatori possono aggiungere e impostare caricabatteria di diverse marche, monitorarli e controllarli, semplificando le operazioni e massimizzando l’affidabilità della rete.

ChargePoint Platform consente un’autentica gestione plug & play di qualsiasi caricabatteria a norma OCPP, indipendentemente dalla marca o dal modello. Gli operatori possono aggiungere e impostare caricabatteria di diverse marche, monitorarli e controllarli, semplificando le operazioni e massimizzando l’affidabilità della rete. Architettura cloud scalabile, modulare e sicura: ChargePoint Platform integra funzionalità all’avanguardia combinando il sistema di gestione dei caricabatteria (CMS) chiavi in mano di ChargePoint, il CMS modulare per operatori di punti di ricarica (CPO) avanzati e sistemi telematici per parchi auto, offrendo ai clienti una soluzione unificata e potente che riunisce affidabilità comprovata e flessibilità di nuova generazione. Progettata con la sicurezza come principio fondamentale, la piattaforma include crittografia end-to-end e monitoraggio continuo per proteggere l’integrità dei dati e delle infrastrutture. Essendo un’autentica soluzione nativa sul cloud, garantisce scalabilità, resilienza e agilità ineguagliate, consentendo aggiornamenti senza problemi e innovazioni rapide.

ChargePoint Platform integra funzionalità all’avanguardia combinando il sistema di gestione dei caricabatteria (CMS) chiavi in mano di ChargePoint, il CMS modulare per operatori di punti di ricarica (CPO) avanzati e sistemi telematici per parchi auto, offrendo ai clienti una soluzione unificata e potente che riunisce affidabilità comprovata e flessibilità di nuova generazione. Progettata con la sicurezza come principio fondamentale, la piattaforma include crittografia end-to-end e monitoraggio continuo per proteggere l’integrità dei dati e delle infrastrutture. Essendo un’autentica soluzione nativa sul cloud, garantisce scalabilità, resilienza e agilità ineguagliate, consentendo aggiornamenti senza problemi e innovazioni rapide. Nuovissima interfaccia utente: ChargePoint Platform introduce un’interfaccia utente ridisegnata e intuitiva che semplifica ogni aspetto della gestione della ricarica dei veicoli elettrici. Le nuove funzionalità: Dashboard personalizzati: visualizzazioni personalizzabili che mettono in evidenza i dati più rilevanti per ciascun utente – che si occupi di gestione operativa, parchi auto, strutture, finanza o altri ambiti – offrendo maggiore visibilità e consentendo di prendere decisioni più rapide e pratiche nell’ambito dell’intera gestione della ricarica. Dati approfonditi in tempo reale: monitoraggio ininterrotto e analisi dello stato dei caricabatteria, dei consumi energetici e delle sessioni di ricarica, il tutto visualizzato tramite grafici interattivi. Flussi di lavoro semplificati: configurazione guidata, avvisi automatici e accesso con un solo clic alle azioni principali riducono la complessità operativa. Esperienza mobile-first: realizzata indipendentemente dal tipo di dispositivo, la piattaforma assicura il controllo senza problemi che si tratti di desktop, tablet o smartphone. Accessibilità e localizzazione: il supporto integrato agli standard di accessibilità in varie lingue rende la piattaforma utilizzabile da team diversi in tutto il mondo.

ChargePoint Platform introduce un’interfaccia utente ridisegnata e intuitiva che semplifica ogni aspetto della gestione della ricarica dei veicoli elettrici. Le nuove funzionalità:

La mission di ChargePoint è rendere la mobilità elettrica accessibile, affidabile e sostenibile per tutti. ChargePoint Platform riafferma questo impegno ed è già in fase di distribuzione ai clienti. Per una demo visitare https://www.chargepoint.com/resources/cp-platform-demo.

ChargePoint e il logo ChargePoint sono marchi di fabbrica di ChargePoint, Inc. negli Stati Uniti e in vari paesi del mondo. Tutti gli altri marchi di fabbrica, denominazioni commerciali o marchi di servizio utilizzati o menzionati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Informazioni su ChargePoint Holdings, Inc.

Fondata nel 2007, molto prima della diffusione dei veicoli elettrici (EV), ChargePoint si è affermata come leader nell’innovazione della ricarica di EV. Offre soluzioni complete su misura per l’intero ecosistema degli EV – dalla rete elettrica alla plancia del veicolo – servendo conducenti di EV, gestori di colonnine di ricarica, costruttori di veicoli e altri operatori del settore. Guidata dall’impegno verso l’accessibilità e l’affidabilità e grazie a un vasto portafoglio software, hardware e di servizi, ChargePoint garantisce un’esperienza di ricarica affidabile nel Nord America e in Europa. ChargePoint risponde alle esigenze di ricarica di ogni conducente collegandolo alla propria rete globale di oltre 1,25 milioni di colonnine di ricarica. Ha già fornito energia per oltre 16 miliardi di miglia elettriche, a conferma del suo impegno a ridurre le emissioni di gas serra e a elettrificare il futuro dei trasporti. Per ulteriori informazioni visitare l’ ufficio stampa ChargePoint o il sito dei rapporti con gli investitori ChargePoint . Per richieste di informazioni da parte dei media contattare l’ ufficio stampa ChargePoint .

CHPT-IR

Fonte: Business Wire