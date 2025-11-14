▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

IMEC ottiene una tensione di rottura GaN da record di oltre 650 V per il substrato QST™ da 300 mm di Shin-Etsu Chemical

QSTTM, un substrato di crescita GaN da 300 mm sviluppato da Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (sede: Tokyo; presidente: Yasuhiko Saitoh; d'ora innanzi denominata "Shin-Etsu Chemical"), è stato inserito ne...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/11/2025

Business Wire

TOKYO: QSTTM, un substrato di crescita GaN da 300 mm sviluppato da Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (sede: Tokyo; presidente: Yasuhiko Saitoh; d'ora innanzi denominata "Shin-Etsu Chemical"), è stato inserito nel programma di sviluppo dispositivi di potenza GaN da 300 mm all'IMEC, dove è in corso la valutazione dei campioni; in questo processo di valutazione, il dispositivo HEMT dello spessore di 5 µm basato su un substrato QSTTM ha raggiunto una resistenza di tensione da record, di oltre 650 V, per un substrato da 300 mm.

Shin-Etsu Chemical, su licenza di QROMIS, Inc. (sede: California, USA, CEO: Cem Basceri; d'ora innanzi denominata "QROMIS"), produce substrati QST™ da 150 mm e 200 mm, oltre a substrati epitassiali GaN-on-QST™ di diversi diametri.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.