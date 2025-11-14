Quectel presenta i moduli avanzati Matter over Thread per una perfetta interoperabilità dei dispositivi

BELGRADO, Serbia: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale end-to-end di soluzioni IoT, ha annunciato oggi il lancio del KGM133S, il primo di una serie di moduli Matter over Thread che offre soluzioni innovative per applicazioni quali serrature intelligenti, sensori e illuminazione, aiutando il settore delle smart home a superare le barriere legate alla connettività e a muoversi in direzione di una nuova era di sviluppo più efficiente e fluido.

I moduli della serie KGM133S hanno come base il chip Silicon Labs EFR32MG24, che supporta il più recente protocollo Matter 1.4. I moduli sono progettati per abilitare un collegamento ininterrotto dei dispositivi domestici tra diversi ecosistemi, tra cui Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings.

Fonte: Business Wire