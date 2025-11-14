▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

L'ultimo rapporto di Twilio evidenzia la rapida diffusione dell’IA conversazionale, le sfide associate e le differenze di percezione tra gli utenti

Twilio (NYSE: TWLO), la piattaforma di coinvolgimento dei clienti, che offre esperienze personalizzate in tempo reale per i principali marchi attuali, ha annunciato oggi il suo rapporto Inside the Con...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/11/2025

Business Wire

I dati del sondaggio rivelano un divario di soddisfazione di 31 punti tra la percezione dei capi aziendali e l’esperienza reale dei consumatori con l’intelligenza artificiale conversazionale

Entro il prossimo anno, il 59% delle aziende prevede di sostituire completamente la soluzione di IA conversazionale attualmente in uso

Più del 70% delle persone afferma di saper riconoscere un agente di IA, ma il 90% ammette di non riuscirci con precisione

SAN FRANCISCO: Twilio (NYSE: TWLO), la piattaforma di coinvolgimento dei clienti, che offre esperienze personalizzate in tempo reale per i principali marchi attuali, ha annunciato oggi il suo rapporto Inside the Conversational AI Revolution. Basato su un sondaggio globale che ha coinvolto 457 leader aziendali e 4.800 consumatori in 15 paesi, il rapporto evidenzia le principali tendenze sull’adozione dell'IA conversazionale, nonché le percezioni e le aspettative a suo riguardo, inclusa la previsione che il 99% delle organizzazioni, nei prossimi 12 mesi, pensa di modificare la propria strategia di IA conversazionale.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.