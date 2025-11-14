TRU Simulation ha annunciato di aver consegnato e fatto accettare il dispositivo di addestramento al volo Bell 505 alla Royal Jordanian Air Force

TAMPA, Florida: TRU Simulation + Training Inc., una società Textron Inc. (NYSE:TXT) e un'affiliata di Bell Textron Inc. ha annunciato oggi la consegna e l’accettazione del dispositivo di addestramento al volo (FTD) Bell 505 alla Royal Jordanian Air Force (RJAF). L’accordo di acquisto prevede la fornitura dell’elicottero compreso lo FTD e un pacchetto completo di addestramento computerizzato, a supporto della formazione di base e avanzata al volo con elicotteri presso il King Hussein Air College di Mafraq, in Giordania. Questo traguardo segue la recente consegna di 10 elicotteri Bell 505 alla RJAF.

Fonte: Business Wire