▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

TRU Simulation ha annunciato di aver consegnato e fatto accettare il dispositivo di addestramento al volo Bell 505 alla Royal Jordanian Air Force

TRU Simulation + Training Inc., una società Textron Inc. (NYSE:TXT) e un'affiliata di Bell Textron Inc. ha annunciato oggi la consegna e l’accettazione del dispositivo di addestramento al volo (FTD...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/11/2025

Business Wire

TAMPA, Florida: TRU Simulation + Training Inc., una società Textron Inc. (NYSE:TXT) e un'affiliata di Bell Textron Inc. ha annunciato oggi la consegna e l’accettazione del dispositivo di addestramento al volo (FTD) Bell 505 alla Royal Jordanian Air Force (RJAF). L’accordo di acquisto prevede la fornitura dell’elicottero compreso lo FTD e un pacchetto completo di addestramento computerizzato, a supporto della formazione di base e avanzata al volo con elicotteri presso il King Hussein Air College di Mafraq, in Giordania. Questo traguardo segue la recente consegna di 10 elicotteri Bell 505 alla RJAF.


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.