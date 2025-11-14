Andersen Consulting collabora con TruScore

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting annuncia un Accordo di collaborazione con TruScore, migliorando il suo capitale umano con l'offerta di aiutare i clienti a creare team di dirigenti e culture aziendali più solidi.

Con sede negli Stati Uniti, TruScore si specializza nella fornitura di soluzioni di hosting di sondaggi interamente personalizzati, che permettono alle organizzazioni di eseguire programmi di valutazione universali, scalabili e sicuri, personalizzati secondo le proprie esigenze specifiche. Proponendo soluzioni su misura di riscontro a 360 gradi, TruScore collabora con aziende Fortune 500, società di sviluppo della leadership e coach indipendenti per progettare e gestire le proprie esperienze di valutazione proprietarie.

“Nel dinamico ambiente aziendale di oggi, la strategia non basta più: le aziende hanno bisogno una leadership solida e resiliente per eseguire quella strategia con successo”, ha dichiarato Derek Murphy, CEO di TruScore. “Grazie a questa collaborazione con Andersen Consulting, possiamo portare le nostre competenze di valutazione e sviluppo a una audience più ampia, aiutando i clienti a identificare e coltivare il talento di leadership necessario a guidare la crescita e la trasformazione”.

“Una leadership efficace è fondamentale per il successo di un'azienda, soprattutto nell'economia globale in rapida evoluzione di oggi”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “La nostra collaborazione con TruScore potenzia la nostra capacità di offrire conoscenze basate sui dati e strutture di valutazione della leadership che aiutano i nostri clienti ad allineare il talento con la strategie, a progettare tabelle di marcia di leadership resilienti e a ottenere un vantaggio competitivo sostenibile”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire