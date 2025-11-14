▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Un nuovo studio rivela che l'industria tecnologica guida l'adozione dell'IA nelle attività di supporto per il 92%; le industrie regolamentate solo per il 58% a causa dei vincoli di conformità

Oggi, Deskpro, fornitore della piattaforma sicura di assistenza basata sull'IA, ha annunciato i risultati della sua relazione State of AI in Support Operations: Balancing Innovation and Compliance (St...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/11/2025

Secondo una ricerca, i requisiti di sicurezza e conformità stanno ridefinendo l'adozione della tecnologia: i settori della sanità, della finanza e degli enti statali sono soggetti a vincoli di implementazione che le aziende tecnologiche possono evitare

AUSTIN, Texas: Oggi, Deskpro, fornitore della piattaforma sicura di assistenza basata sull'IA, ha annunciato i risultati della sua relazione State of AI in Support Operations: Balancing Innovation and Compliance (Stato dell'IA nelle attività di supporto: equilibrio tra innovazione e conformità), che quantifica come i requisiti di sicurezza e conformità stiano creando settori di mercato distinti con percentuali di adozione dell'IA radicalmente diverse. Secondo i dati, il 92% delle aziende tecnologiche adotta l'IA per le attività di supporto, mentre le aziende in settori regolamentati registrano un notevole rallentamento, con una percentuale di adozione del 58%.


Fonte: Business Wire



