Xsolla e Airbridge collaborano per fornire informazioni unificate sulle prestazioni mobili e del web per gli sviluppatori di giochi

Una nuova integrazione S2S connette dati mobili e del web, dando agli sviluppatori una visione unificata del valore dei giocatori e delle prestazioni del marketing

LOS ANGELES e SEUL, Corea del Sud: Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi una nuova integrazione Server-to-Server (S2S) incentrata sulla mobilità con Airbridge, importante piattaforma di misurazioni unificate per gli addetti al marketing mobile. Questa collaborazione strategica consente agli sviluppatori di videogiochi di tracciare con precisione le prestazioni tra le piattaforme colmando il divario tra il marketing mobile e gli acquisti realizzati attraverso l'Xsolla Web Shop.

Mentre un maggior numero di sviluppatori si rivolge ai Web Shop per facilitare la monetizzazione diretta ai consumatori oltre i tradizionali negozi di app, comprendere il valore pieno di queste transazioni esterne alla piattaforma è diventato sempre più importante. Con la nuova integrazione S2S di Xsolla, alimentata da Airbridge, gli sviluppatori possono ora ottenere una visione completa e accurata delle prestazioni della campagna, attribuendo gli acquisti sul web come eventi all'interno dell'app e rivelando un valido Lifetime Value (LTV, valore perenne) e Return on Advertising Spend (ROAS, rendimento sulla spesa pubblicitaria) in tutte le piattaforme.

L'integrazione di Xsolla Web Shop e Airbridge S2S consente agli sviluppatori di:

Tracciare gli acquisti su Web Shop nell'ambito del percorso dell'utente mobile

Assegnare ricavi in campagne di acquisizione utente e re-engagement

Comprendere il LTV totale del giocatore da transazioni in-app e sul web

Gli acquisti effettuati attraverso l'Xsolla Web Shop vengono inviati a Airbridge come eventi sicuri, da server a server, quindi attribuiti alla corretta fonte di installazione mobile o campagna di re-engagement. Questa connessione assicura che gli sviluppatore possano finalmente vedere l'impatto totale delle prestazioni delle loro strategie di marketing mobile dentro e fuori l'app store.

“Avendo alimentato centinaia di Web Shop mobili, sappiamo che gli sviluppatori vogliono dati chiari e utili che connettono ogni acquisto ai loro prodotti mobili”, ha dichiarato Berkley Egenes, Direttore del marketing e della crescita presso Xsolla. “La nostra nuova integrazione S2S con Airbridge dà ai team la precisione di cui hanno bisogno per misurare ciò è più importante per loro: prestazioni vere sull'app e sul web.”

“In Airbridge, la nostra missione è dare agli addetti al marketing la trasparenza e gli strumenti di cui hanno bisogno per promuovere una crescita sostenibile”, ha dichiarato Chris Oh, CEO di Airbridge. “Attraverso questa partnership con Xsolla, stiamo collegando i dati del web e mobili per fornire agli sviluppatori di giochi la visibilità completa di cui hanno bisogno per prendere decisioni più intelligenti e guidate dai dati”.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com.

Informazioni su Airbridge

Airbridge è una piattaforma di misurazione unificata che consente ai moderni addetti al marketing di effettuare analisi trasparenti e sensibili alla privacy. Realizzata per unificare i dati su canali e piattaforme, Airbridge aiuta le aziende incentrate sulla mobilità di misurare accuratamente le prestazioni, ottimizzare la spesa e promuovere una crescita sostenibile. Azienda di fiducia di importanti marchi mobili mondiali, Airbridge fornisce le informazioni necessarie a trasformare i dati di marketing in risultati commerciali significativi.

Per saperne di più, visitare airbridge.io.

Fonte: Business Wire