▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Ran Kurup entra a far parte di MinIO per accelerare la crescita strategica aziendale

MinIO, la fondazione dei dati per Enterprise AI, oggi ha annunciato la nomina di Ran Kurup a Direttore dello sviluppo aziendale. In questo nuovo ruolo, Kurup guiderà le iniziative strategiche globali...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/11/2025

Business Wire

SANTA CLARA, Calif.: MinIO, la fondazione dei dati per Enterprise AI, oggi ha annunciato la nomina di Ran Kurup a Direttore dello sviluppo aziendale. In questo nuovo ruolo, Kurup guiderà le iniziative strategiche globali per la crescita, compresi espansione geografica, fusioni e acquisizioni e altre strategie di investimento ideate per estendere la leadership dell'azienda in ambito di infrastrutture di dati AI aziendali.

Kurup entra a far parte di MinIO da Intel Capital, dove ha avuto un ruolo centrale nel supportare aziende ad alta crescita nell'IA, nell'infrastruttura dei dati e nella tecnologia aziendale. La sua vasta esperienza alla guida di vaste operazioni e quantità di investimenti rendono Kurup la persona ideale per promuovere gli obiettivi di crescita a lungo termine di MinIO.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.