Ran Kurup entra a far parte di MinIO per accelerare la crescita strategica aziendale

SANTA CLARA, Calif.: MinIO, la fondazione dei dati per Enterprise AI, oggi ha annunciato la nomina di Ran Kurup a Direttore dello sviluppo aziendale. In questo nuovo ruolo, Kurup guiderà le iniziative strategiche globali per la crescita, compresi espansione geografica, fusioni e acquisizioni e altre strategie di investimento ideate per estendere la leadership dell'azienda in ambito di infrastrutture di dati AI aziendali.

Kurup entra a far parte di MinIO da Intel Capital, dove ha avuto un ruolo centrale nel supportare aziende ad alta crescita nell'IA, nell'infrastruttura dei dati e nella tecnologia aziendale. La sua vasta esperienza alla guida di vaste operazioni e quantità di investimenti rendono Kurup la persona ideale per promuovere gli obiettivi di crescita a lungo termine di MinIO.

Fonte: Business Wire