VeriSilicon e Google hanno annunciato congiuntamente il lancio della Coral NPU IP open source

VeriSilicon (688521.SH) ha annunciato che lancerà insieme a Google l’IP Coral NPU, progettato per applicazioni di Large Language Model (LLM) sempre attive e a bassissimo consumo energetico. L’IP ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 14/11/2025

Business Wire

Puntando alle applicazioni LLM all’avanguardia, accelera lo sviluppo di un ecosistema AI di nuova generazione

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) ha annunciato che lancerà insieme a Google l’IP Coral NPU, progettato per applicazioni di Large Language Model (LLM) sempre attive e a bassissimo consumo energetico. L’IP si basa sulla ricerca di Google sui compilatori open source per l’apprendimento automatico ed è arricchito da funzioni di sicurezza AI, offrendo agli sviluppatori una piattaforma open source unificata per la creazione di un ecosistema di intelligenza artificiale solido e integrato.

La NPU Coral è basata sull’architettura aperta RISC-V e offre capacità di elaborazione tensoriale native. È compatibile con i principali framework di machine learning, tra cui JAX, PyTorch e TensorFlow Lite (TFLite), e utilizza strumenti standard aperti come la Multi-Level Intermediate Representation (MLIR), derivata dal progetto Low Level Virtual Machine (LLVM), per l’infrastruttura del compilatore.

