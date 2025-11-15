Tutto pronto per la più grande gara di auto a guida autonoma al mondo: l'A2RL raggiunge il tutto esaurito allo Yas Marina Circuit

Il 15 novembre presso l'iconico Yas Marina Circuit di Abu Dhabi si terrà la gara davanti a una folla che ha raggiunto il tutto esaurito

Undici squadre internazionali competono per aggiudicarsi un premio di 2,25 milioni di dollari

Prima mondiale: sei auto a guida completamente autonoma gareggeranno testa a testa

Sfida tra uomo e IA con la partecipazione dell'ex pilota di F1 Daniil Kvyat contro TUM

La gara sarà trasmessa in tutto il mondo questa domenica, 16 novembre, alle ore 15:00 GST, su Abu Dhabi Media Network, StarzPlay, Motorsport TV e sul canale YouTube ufficiale di A2RL

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: La più grande gara di auto a guida autonoma al mondo si terrà ad Abu Dhabi il 15 novembre, durante la quale 11 squadre provenienti da tutto il mondo si sfideranno alla frontiera di robotica, autonomia e IA per un montepremi di 2,25 milioni di dollari. La preparazione della seconda stagione dell'A2RL è durata per 18 mesi e le sei squadre più veloci hanno superato il difficile processo di qualificazione per arrivare alla finale. La tribuna principale per l'evento allo Yas Marina Circuit ha nuovamente raggiunto la capienza massima, mentre gli appassionati di motori e tecnologia si preparano ad assistere con entusiasmo a una gara incentrata sull'IA senza precedenti.

Gran finale: un posto in prima fila per la storia dell'IA

La finale dell'A2RL rappresenterà il primo evento in cui sei auto da corsa a guida completamente autonoma si sfideranno in pista. Le sei squadre, TUM, Unimore, Kinetiz, TII Racing, PoliMOVE e Constructor, sono state selezionate tramite un rigoroso processo di qualificazione svoltosi nel mese di ottobre. Le auto rappresenteranno Germania, Italia ed Emirati Arabi Uniti, e si sfideranno in una gara di 20 giri per incoronare il campione della stagione 2 dell'A2RL. I campioni in carica, TUM, si sono qualificati in pole position dopo una feroce gara sprint di “qualificazione ” contro i rivali di Unimore, preparando il terreno per uno scontro storico.

Per le restanti cinque squadre, A2RL ospiterà una Silver Race, offrendo loro l'opportunità di spingere al limite i propri algoritmi e consolidare la propria posizione complessiva in classifica. Le squadre della Silver Race sono RAPSON, Code 19, Fly Eagle, FR4IAV e TGM Grand Prix.

Umani vs IA: verso l'annullamento del divario nelle prestazioni

La preparazione pre-stagione alla gara ha registrato prestazioni da record, con un divario sempre più sottile tra i risultati umani e quelli dell'IA. Durante le qualifiche, il team italiano Unimore è stato il primo a battere il tempo sul giro di riferimento stabilito da un pilota umano durante i test.

Il giorno della gara sarà possibile osservare questa dimostrazione della precisione delle macchine rispetto all'istinto umano e della rapida evoluzione delle prestazioni dell'IA. Il campione in carica TUM avrà il privilegio di gareggiare contro l'ex pilota di F1 Daniil Kvyat nella seconda esibizione Human vs AI di A2RL. Si prevede uno scontro serrato nel corso di questa esibizione, dopo il ritmo eccezionale mantenuto dalle squadre durante le qualifiche.

Supercar, Fan Zone e altro ancora

A inaugurare gli eventi principali della serata sarà il Gruppo 63, che scenderà in pista per uno spettacolare giro di parata delle Supercar, preparando il terreno per la gara a guida autonoma. Seguirà la premiazione dell'A2RL STEM Competition, che ha visto la partecipazione di 140 studenti provenienti dai sette Emirati, impegnati in una gara con auto a guida autonoma AWS DeepRacer in scala 1/18, che rispecchia la gara A2RL.

La Fan Zone del massimo livello di quest'anno offrirà un'esperienza coinvolgente per tutte le età. Saranno presenti robot umanoidi, giochi interattivi, attività tecnologiche pratiche, intrattenimento dal vivo e attrazioni per tutta la famiglia che porteranno l'entusiasmo dell'innovazione autonoma oltre la pista.

La gara sarà trasmessa in tutto il mondo questa domenica, 16 novembre, alle 15:00 GST, sui canali Abu Dhabi Media Network, StarzPlay, Motorsport TV e sul canale YouTube ufficiale A2RL. Ancora una volta, i fan potranno partecipare direttamente all'azione grazie alla piattaforma live VR di A2RL, scoprendo in tempo reale la pista, i dati delle auto in tempo reale e l'azione ad alta velocità che si svolge intorno a loro.

A2RL è supportato da SteerAI, insieme al partner principale du, ai partner ufficiali AWS e Abu Dhabi Mobility, ai sostenitori ufficiali Wio e Castore, ai partner tecnici PACETEQ, Live in Five, Meccanica 42 e Vislink nonché ai partner dell'evento Abu Dhabi Gaming, Miral e UAE Cybersecurity Council.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti live, visitare il sito www.A2RL.io.

Note per gli editori

Il programma dell'evento è disponibile qui.

