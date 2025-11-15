RSA annuncia una nuova soluzione per migliorare la sicurezza per Microsoft Entra ID

BURLINGTON, Massachusetts: RSA, il leader dell'identità basata sulla sicurezza, ha annunciato oggi che RSA® ID Plus for Microsoft , una nuova categoria di soluzioni in grado di offrire un livello di sicurezza potenziato per Microsoft Entra ID, è ora disponibile a livello generale. Accessibile su Microsoft Azure Marketplace, il primo prodotto, RSA ID Plus M1, offre capacità chiave in grado di difendere le organizzazioni dagli attacchi emergenti e aiutarle a mantenere la continuità operativa in ambienti Microsoft e non.

RSA ID Plus for Microsoft M1:

Protegge le risorse all'interno e oltre l'ecosistema Microsoft: RSA ID Plus offre una copertura totale per ambienti legacy, OT, Microsoft e non Microsoft, portando i moderni metodi MFA e senza password a data center, mainframe, macOS, dispositivi aggiunti ad AD, PC e server aggiunti a Entra (incluse versioni OS precedenti) e altri web server e infrastrutture critiche che Entra da solo non può raggiungere.

