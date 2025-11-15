RSA annuncia una nuova soluzione per migliorare la sicurezza per Microsoft Entra ID

RSA, il leader dell'identità basata sulla sicurezza, ha annunciato oggi che RSA® ID Plus for Microsoft , una nuova categoria di soluzioni in grado di offrire un livello di sicurezza potenziato per M...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 15/11/2025
BURLINGTON, Massachusetts: RSA, il leader dell'identità basata sulla sicurezza, ha annunciato oggi che RSA® ID Plus for Microsoft , una nuova categoria di soluzioni in grado di offrire un livello di sicurezza potenziato per Microsoft Entra ID, è ora disponibile a livello generale. Accessibile su Microsoft Azure Marketplace, il primo prodotto, RSA ID Plus M1, offre capacità chiave in grado di difendere le organizzazioni dagli attacchi emergenti e aiutarle a mantenere la continuità operativa in ambienti Microsoft e non.
RSA ID Plus for Microsoft M1:
Fonte: Business Wire