Andersen Consulting potenzia la sua offerta di trasformazione digitale grazie a Criticalcase

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting rafforza le proprie capacità attraverso una collaborazione con Criticalcase, azienda europea specializzata in infrastrutture cloud, sicurezza informatica e servizi IT gestiti.

Fondata nel 1999 e con sede in Italia, Criticalcase si è affermata nel settore cloud progettando e gestendo infrastrutture complesse per aziende di medie e grandi dimensioni. Grazie a soluzioni personalizzate, l’azienda offre un pacchetto completo di servizi che comprende sicurezza, monitoraggio 24/7 e gestione dei sistemi, garantendo affidabilità, prestazioni ottimali e protezione fino al livello del sistema operativo.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di aiutare i clienti ad affrontare sfide tecnologiche complesse con un approccio strategico e pratico", ha affermato Luca Nunno, CEO di Criticalcase. "Collaborare con Andersen Consulting ci consente di portare la nostra esperienza a un pubblico globale e di creare valore attraverso innovazione ed eccellenza digitale”.

“Criticalcase è eccezionale a trasformare la complessità in un’architettura semplice», ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente e CEO globale di Andersen. «Questo approccio modulare e la precisione nella realizzazione si allineano perfettamente al nostro obiettivo di creare ambienti agili, sicuri e scalabili per i clienti in ogni fase della loro crescita”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una vasta gamma di servizi, dalla strategia aziendale e tecnologica alla trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale, includendo anche soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra perfettamente con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offriamo consulenza di alto livello in ambito fiscale, legale, valutazioni, mobilità globale e advisory, supportata da una piattaforma globale con oltre 44.000 professionisti e una presenza in più di 600 sedi attraverso società affiliate e partner. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza tramite le sue affiliate e collaboratrici a livello mondiale.

