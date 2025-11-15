Experian nominata One of the World’s Best Workplaces™ per il secondo anno consecutivo

DUBLINO: Experian è stata riconosciuta ancora una volta da Fortune e Great Place to Work® come uno dei World’s Best Workplaces™ (Migliori posti di lavoro al mondo) 2025, segnando la sua presenza in questo elenco prestigioso per il secondo anno consecutivo. Grazie a questo riconoscimento, Experian si posiziona tra le prime 25 aziende al mondo celebrate per l'eccezionale cultura del posto di lavoro, l'inclusività e l'esperienza dei dipendenti.

Questi 25 leader globali sono stati selezionati tra le organizzazioni che hanno partecipato al sondaggio tra i dipendenti di Great Place to Work, ottenendo più di 9 milioni di risposte che rappresentano oltre 25 milioni di dipendenti in tutto il mondo. Per essere invitati a partecipare al sondaggio, le aziende devono avere almeno 5.000 dipendenti a livello globale, essere identificate come eccezionali datori di lavoro globali e detenere un riconoscimento in almeno cinque elenchi Best Workplaces™ in Asia, Europa, America Latina, Africa, Nord America o Australia nel 2024 o all'inizio del 2025.

Fonte: Business Wire