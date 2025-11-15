▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Experian nominata One of the World’s Best Workplaces™ per il secondo anno consecutivo

Experian è stata riconosciuta ancora una volta da Fortune e Great Place to Work® come uno dei World’s Best Workplaces™ (Migliori posti di lavoro al mondo) 2025, segnando la sua presenza in quest...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/11/2025

Business Wire

DUBLINO: Experian è stata riconosciuta ancora una volta da Fortune e Great Place to Work® come uno dei World’s Best Workplaces™ (Migliori posti di lavoro al mondo) 2025, segnando la sua presenza in questo elenco prestigioso per il secondo anno consecutivo. Grazie a questo riconoscimento, Experian si posiziona tra le prime 25 aziende al mondo celebrate per l'eccezionale cultura del posto di lavoro, l'inclusività e l'esperienza dei dipendenti.

Questi 25 leader globali sono stati selezionati tra le organizzazioni che hanno partecipato al sondaggio tra i dipendenti di Great Place to Work, ottenendo più di 9 milioni di risposte che rappresentano oltre 25 milioni di dipendenti in tutto il mondo. Per essere invitati a partecipare al sondaggio, le aziende devono avere almeno 5.000 dipendenti a livello globale, essere identificate come eccezionali datori di lavoro globali e detenere un riconoscimento in almeno cinque elenchi Best Workplaces™ in Asia, Europa, America Latina, Africa, Nord America o Australia nel 2024 o all'inizio del 2025.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.