Il simulatore di volo Bell 525 targato TRU Simulation ottiene la qualifica temporanea di livello C da parte della FAA

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/11/2025

Business Wire

COLONIA, Germania: TRU Simulation + Training Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT) e una consociata di Textron Aviation Inc. e di Bell Textron Inc., oggi ha annunciato che Bell 525, il simulatore di volo completo (FFS) dell'azienda collocato presso la Bell Training Academy, ha ottenuto la qualifica temporanea di livello C dalla Federal Aviation Administration (FAA). Bell Textron Inc. ha progettato e produrrà l'elicottero Bell 525. Grazie a questo importante risultato, i piloti potranno effettuare più ore di volo sulla piattaforma Bell 525 in vista della certificazione di tipo FAA prevista per l'elicottero.

"L'accuratezza e il realismo dei nostri simulatori di volo svolgono un ruolo cruciale nel garantire la traslazione effettiva dell'addestramento dei piloti in situazioni reali", è il commento di Jerry Messaris, vicepresidente e direttore generale di TRU Simulation.

Fonte: Business Wire



