WEX® sblocca l'accesso a oltre 20.000 Supercharger di Tesla in tutta Europa

WEX ® (NYSE: WEX), la piattaforma commerciale globale che semplifica la gestione delle aziende, oggi annuncia l'integrazione con la rete di Supercharger di Tesla, iniziativa che aggiunge alla sua pia...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/11/2025

Ora i conducenti di EV di qualsiasi marca che utilizzano l'app EV Driver by WEX possono ricaricare il proprio veicolo utilizzando una delle reti più estese e affidabili di tutta Europa, per una ricarica rapida e a basso costo presso più di 1.500 postazioni.

LONDRA: WEX ® (NYSE: WEX), la piattaforma commerciale globale che semplifica la gestione delle aziende, oggi annuncia l'integrazione con la rete di Supercharger di Tesla, iniziativa che aggiunge alla sua piattaforma oltre 20.000 punti di ricarica rapida presso più di 1.500 postazioni.

Aumentano così significativamente le opzioni di ricarica per i clienti WEX, in particolare nelle aree in cui, in precedenza, la ricarica ad alta potenza era limitata o costosa. Integrando i Supercharger di Tesla nel proprio ecosistema, WEX offre ai conducenti l'accesso a una ricarica rapida a prezzi competitivi, con velocità fino a 250 kW, aumentando del 10% la disponibilità di stazioni di ricarica ad alta potenza.

