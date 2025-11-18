Il primo ministro supervisiona la stipula di 55 accordi nell'ambito di un'importante iniziativa a favore dell'industria offshore egiziana

L'ITIDA ha siglato accordi con aziende multinazionali e locali, promuovendo un'economia basata sulla conoscenza e una forza lavoro pronta per il futuro.

Gli accordi creano oltre 70.000 nuovi posti di lavoro in offshoring, rafforzando il ruolo dell'Egitto come potenza globale di distribuzione.

IL CAIRO, Egitto: Con il patrocinio di S.E. il Dott. Mostafa Madbouly, Primo Ministro egiziano, l'Agenzia per lo sviluppo dell'industria informatica (ITIDA) ha annunciato la firma di 55 accordi strategici con importanti aziende tecnologiche multinazionali e locali nel settore dell'offshoring e dei servizi informatici, tra cui Teleperformance, Accenture, Deloitte, VOIS, Luxoft, RSA e Capgemini. Alla cerimonia, alla quale hanno partecipato S.E. il Dott. Mostafa Madbouly e il Dott. Amr Talaat, Ministro delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, hanno presenziato rappresentanti di alto livello, sottolineando il ruolo crescente dell'Egitto come hub per i servizi aziendali globali supportati da talenti qualificati, infrastrutture solide e competitività dei costi.

Queste partnership creeranno migliaia di posti di lavoro di alto valore per i giovani egiziani nei settori dell'outsourcing dei processi aziendali (BPO), dell'IT, dell'ingegneria e dei servizi tecnologici avanzati. In linea con la strategia dell'ITIDA di rafforzare la presenza dell'Egitto nell'offshoring, questi accordi sostengono la visione del governo di un'economia digitale basata sulla conoscenza e posizionano l'Egitto come hub affidabile per servizi digitali di alta qualità.

Commentando gli accordi siglati, il Dott. Amr Talaat, Ministro delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, ha dichiarato: "L'Egitto è rapidamente diventato un polo di riferimento per la tecnologia e i servizi digitali, grazie a una visione strategica, a infrastrutture solide e a una forza lavoro giovane e qualificata. Il nostro successo si basa su RISE: talenti affidabili con oltre 760.000 laureati all'anno, tra cui 50.000 specialisti ICT; infrastrutture pronte; vicinanza strategica; e una struttura dei costi efficiente. Al Global Offshoring Summit di quest'anno, 55 aziende internazionali stanno espandendosi in Egitto, creando oltre 70.000 posti di lavoro nei prossimi tre anni, a dimostrazione della fiducia globale nell'Egitto come partner affidabile".

L'Ing. Ahmed Elzaher, CEO di ITIDA, ha dichiarato: "La stipula di 55 accordi con i principali attori globali e locali rappresenta una pietra miliare per l'economia digitale egiziana. A tre anni dal lancio della strategia di offshoring, siamo grati ai nostri partner per aver creato o ampliato i propri centri di consegna globali qui: il loro successo è anche il nostro. Grazie all'abbondanza di talenti in Egitto, siamo fiduciosi di poter raggiungere il nostro pieno potenziale".

Mentre l'Egitto celebra queste partnership, il loro impatto sull'economia è significativo. Questi accordi riflettono la forte fiducia delle grandi aziende e rafforzano la posizione dell'Egitto come destinazione leader per l'offshoring, ben preparata a soddisfare le richieste del mercato globale.

*Fonte: AETOSWire

