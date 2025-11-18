▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Riskified guida la prevenzione delle frodi come partner principale della International Fraud Awareness Week 2025

Riskified (NYSE: RSKD), un leader globale nella prevenzione delle frodi nell'ecommerce e nell'intelligenza del rischio, annuncia la sua partecipazione alla International Fraud Awareness Week, che si t...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/11/2025

Business Wire

Durante la stagione dello shopping natalizio, Riskified chiede maggiore sicurezza nell'ecommerce per mantenere la fiducia dei consumatori

NEW YORK: Riskified (NYSE: RSKD), un leader globale nella prevenzione delle frodi nell'ecommerce e nell'intelligenza del rischio, annuncia la sua partecipazione alla International Fraud Awareness Week, che si terrà dal 16 al 22 novembre 2025. Partecipando con centinaia di organizzazioni di tutto il mondo, Riskified mira a sensibilizzare il pubblico sulla necessità urgente di combattere le frodi e aiutare a tutelare i commercianti e i loro clienti a livello globale, soprattutto con l'intensificarsi dello shopping online in vista delle Feste.

Deloitte prevede vendite di ecommerce nel periodo festivo pari a 305–311 miliardi di dollari nel 2025, con un incremento dei flussi di clienti nuovi ed esistenti e un maggiore fatturato per le aziende.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.