▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Convatec seleziona LTIMindtree per una trasformazione SAP S/4HANA strategica gestita dall'IA

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato di essere stata scelta come partner strategico da Convatec, un'azienda leader a liv...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/11/2025

Business Wire

LONDRA e MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato di essere stata scelta come partner strategico da Convatec, un'azienda leader a livello globale di prodotti e tecnologie in ambito medico, per l'implementazione di Digital Core – S/4HANA di SAP. Come parte di questo impegno, LTIMindtree fornirà a Convatec assistenza per l'implementazione di Digital Core – S/4HANA di SAP nelle operazioni commerciali di Convatec.

LTIMindtree aggiornerà il panorama SAP S/4HANA di Convatec, ottimizzerà i processi aziendali e abiliterà le operazioni digitali gestite dall'IA. L'implementazione sosterrà gli obiettivi di Convatec per la standardizzazione dei processi e l'efficienza operativa, gettando le basi per la sua prossima fase di trasformazione tecnologica strategica.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.