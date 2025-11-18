Convatec seleziona LTIMindtree per una trasformazione SAP S/4HANA strategica gestita dall'IA

LONDRA e MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato di essere stata scelta come partner strategico da Convatec, un'azienda leader a livello globale di prodotti e tecnologie in ambito medico, per l'implementazione di Digital Core – S/4HANA di SAP. Come parte di questo impegno, LTIMindtree fornirà a Convatec assistenza per l'implementazione di Digital Core – S/4HANA di SAP nelle operazioni commerciali di Convatec.

LTIMindtree aggiornerà il panorama SAP S/4HANA di Convatec, ottimizzerà i processi aziendali e abiliterà le operazioni digitali gestite dall'IA. L'implementazione sosterrà gli obiettivi di Convatec per la standardizzazione dei processi e l'efficienza operativa, gettando le basi per la sua prossima fase di trasformazione tecnologica strategica.

Fonte: Business Wire