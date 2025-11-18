▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Il Cardano Summit 2025 si conclude a Berlino: la fiducia emerge come vincitrice mentre le società finanziarie tradizionali iniziano a provare FOMO in relazione alla blockchain

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/11/2025

Business Wire

La Cardano Foundation annuncia un ambizioso piano di crescita e sceglie Singapore per l’evento del 2026

BERLINO, Germania: Il Cardano Summit 2025, svoltosi la scorsa settimana nell’iconico Gasometer di Berlino, ha visto la partecipazione di 140 relatori, riunito quasi 800 partecipanti provenienti da oltre 70 Paesi e attirato oltre 25.000 partecipanti online, segnando una significativa accelerazione nell’adozione della blockchain in ambito aziendale.

Nel corso di due giorni di discussioni strategiche, vari leader aziendali si sono uniti alla community Cardano per discutere il livello di preparazione del settore, l’espansione della finanza decentralizzata (DeFi) e la convergenza tra IA e sistemi distribuiti. La Cardano Foundation ha inoltre delineato la sua roadmap per il 2026, evidenziando come aree chiave la liquidità della DeFi, l’integrazione Web3 e la tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA).

