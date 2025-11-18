Nitto estende la collaborazione con ATP fino al 2030

OSAKA, Giappone: Nitto Denko Corporation (Sede: Osaka, Giappone; Presidente: Hideo Takasaki; di seguito “Nitto”)(TOKYO:6988) è lieta di annunciare l'estensione della sua collaborazione con ATP per altri cinque anni, fino al 2030. Secondo i termini dell'accordo, Nitto continuerà il suo ruolo come Title Partner dei Nitto ATP Finals, il campionato di fine stagione, in collaborazione con l'ATP e la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Sponsorizzando il torneo, riconosciuto come uno degli eventi più sostenibili dell'ATP Tour, Nitto mira a ispirare e meravigliare continuando nel frattempo a crescere ulteriormente come azienda globale.

Fonte: Business Wire