L'europea GetVocal raccoglie 26 milioni di dollari per scalare gli agenti conversazionali fidati per le aziende

PARIGI: GetVocal, il fornitore leader europeo di agenti di intelligenza artificiale conversazionali per l'assistenza clienti aziendale, oggi ha annunciato la chiusura di un round di investimento di Serie A da 26 milioni di dollari condotto da Creandum con la partecipazione di Elaia e Speedinvest, portando a 30 milioni di dollari il totale della raccolta fondi di GetVocal. GetVocal utilizzerà il finanziamento per alimentare l'innovazione dei prodotti, l'espansione commerciale e le assunzioni in tutta Europa, mentre la società accelera la sua missione: aiutare le imprese a sviluppare forze lavoro ibride umane-IA.

Fondata nel 2023 dagli imprenditori Roy Moussa e Antonin Bertin, GetVocal ha sede a Parigi e si avvale di un team di 60 addetti dislocati in tutta Europa.

