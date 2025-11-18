▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
L'europea GetVocal raccoglie 26 milioni di dollari per scalare gli agenti conversazionali fidati per le aziende

GetVocal, il fornitore leader europeo di agenti di intelligenza artificiale conversazionali per l'assistenza clienti aziendale, oggi ha annunciato la chiusura di un round di investimento di Serie A da...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/11/2025

Business Wire

Il finanziamento di Serie A condotto da Creandum, con Elaia e Speedinvest, accelererà lo sviluppo dei prodotti della piattaforma delle esperienze dei clienti di GetVocal

PARIGI: GetVocal, il fornitore leader europeo di agenti di intelligenza artificiale conversazionali per l'assistenza clienti aziendale, oggi ha annunciato la chiusura di un round di investimento di Serie A da 26 milioni di dollari condotto da Creandum con la partecipazione di Elaia e Speedinvest, portando a 30 milioni di dollari il totale della raccolta fondi di GetVocal. GetVocal utilizzerà il finanziamento per alimentare l'innovazione dei prodotti, l'espansione commerciale e le assunzioni in tutta Europa, mentre la società accelera la sua missione: aiutare le imprese a sviluppare forze lavoro ibride umane-IA.

Fondata nel 2023 dagli imprenditori Roy Moussa e Antonin Bertin, GetVocal ha sede a Parigi e si avvale di un team di 60 addetti dislocati in tutta Europa.

Fonte: Business Wire



