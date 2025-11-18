La soluzione Enablon Control of Work di Wolters Kluwer ora disponibile come offerta privata in AWS Marketplace

NEW YORK: Wolters Kluwer oggi ha annunciato che la sua soluzione Enablon Control of Work è disponibile in AWS Marketplace come offerta privata. Questo modello di acquisto consente ai clienti di negoziare e ricevere prezzi, termini e accordi di licenza personalizzati, pur semplificando l'approvvigionamento e utilizzando i flussi di lavoro esistenti delle fatturazioni di Amazon Web Services (AWS) per accelerare la distribuzione e ottimizzare i budget del cloud.

La soluzione Enablon Control of Work di Wolters Kluwer consolida il permesso di lavoro, la gestione dell'isolamento e le valutazioni del rischio in un sistema integrato. Scelto da operatori in prima linea e appaltatori in ambienti ad alto rischio come il settore del gas e del petrolio, dei prodotti farmaceutici, dei centri dati e della produzione, il software aiuta a semplificare le operazioni ridurre al minimo il downtime non pianificato e prevenire lesioni e incidenti gravi.

Fonte: Business Wire