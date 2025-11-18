Duravant annuncia il pensionamento del CEO Mike Kachmer, e la nomina di Jill Evanko come sua sostituta

Al termine di 43 anni di brillante carriera, di cui quasi 12 come Presidente e CEO di Duravant, Mike Kachmer si prepara al pensionamento

Jill Evanko subentrerà a Kachmer come Chief Executive Officer di Duravant

DOWNERS GROVE, Illinois: Duravant LLC ("Duravant"), azienda leader globale nelle soluzioni di automazione avanzate, ha annunciato oggi che Mike Kachmer lascerà il ruolo di Chief Executive Officer dopo un percorso di enorme successo all'interno dell'azienda. Il Consiglio di amministrazione di Duravant ha nominato Jill Evanko come nuova CEO, che entrerà a far parte dell'azienda il 5 gennaio 2026. Per garantire una transizione senza scosse, Kachmer continuerà a rivestire la carica di presidente di Duravant. Kachmer continuerà inoltre a partecipare al Consiglio di amministrazione per Northwestern Memorial Healthcare e The London Clinic.

"È stato un vero onore e un'esperienza lusinghiera poter guidare questa azienda incredibile", ha dichiarato Kachmer. "Sono estremamente grato ai miei colleghi all'interno di Duravant per il loro sostegno nel corso degli anni. Assieme abbiamo costruito un'organizzazione caratterizzata da un modello operativo e da una cultura realmente unici, in grado di promuovere la collaborazione, generare innovazione e operare con incrollabile integrità."

Jill Evanko si unirà a Duravant proveniendo da Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS), dove ha rivestito i ruoli di Presidente e CEO dal 2018. In precedenza, Evanko è stata Chief Financial Officer di Truck-Lite Co. LLC, e ha operato in diverse posizioni manageriali presso Dover Corporation (NYSE: DOV) e le sue filiali. Agli inizi della sua carriera, ha rivestito ruoli nei settori finanziari e operativi presso Arthur Andersen LLP, Honeywell Corporation e Sony Corporation. Evanko ha ottenuto un Master in Business Administration presso la University of Notre Dame e una Laurea in Economia aziendale presso La Salle University. Evanko svolge inoltre il ruolo di amministratrice indipendente del Consiglio di Greif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B)

"È un privilegio entrare a far parte di Duravant e continuare a sviluppare le eccezionali fondamenta gettate da Mike", ha affermato Jill Evanko. "Gli sono grata per la solida eredità basata sull'eccellenza che lascia all'azienda e sono entusiasta di iniziare a lavorare con questo team eccezionale per portare avanti la nostra missione e dare vita al prossimo capitolo di Duravant all'insegna del successo."

Sotto la guida di Kachmer, Duravant è diventata un'azienda di spicco nel settore dell'automazione industriale. Kachmer ha guidato la trasformazione dell'azienda attraverso 30 acquisizioni e partnership strategiche e ha definito la visione aziendale caratterizzata dall'espansione verso nuovi segmenti di mercato. Ha inoltre ampliato la presenza globale di Duravant in America, Europa e Asia e rafforzato la sua posizione nei mercati emergenti con la creazione di centri di vendita e assistenza in Brasile, Messico, Cina, Thailandia e India.

"Il pensionamento di Mike segnerà la fine di una straordinaria carriera in Duravant. Grazie alla sua visione alla guida dell'azienda, Duravant ha registrato una crescita senza pari, sotto la spinta dell'innovazione, dell'eccellenza operativa e di un'attenzione particolare al cliente", ha affermato Jeff Goldfaden, amministratore delegato e responsabile del settore industriale di Warburg Pincus e membro del Consiglio di amministrazione di Duravant. "Siamo lieti di dare il benvenuto a Jill come nuova CEO di Duravant. La sua mentalità strategica e la sua vasta esperienza di leadership in aziende industriali del massimo livello la rendono la persona ideale per consolidare i punti di forza fondamentali di Duravant e guidare il successo futuro dell'azienda".

"A nome del Consiglio di amministrazione, vorrei esprimere la nostra profonda gratitudine a Mike per il suo incrollabile impegno e l'eccellente servizio offerto a Duravant. La sua leadership e la sua guida strategica sono state fondamentali per rendere l'azienda l'organizzazione dalle eccezionali prestazioni che è oggi", ha affermato Wes Bieligk, Partner presso Carlyle e membro del Consiglio di amministrazione di Duravant. "Siamo entusiasti di accogliere Jill in Duravant. Le sue vaste conoscenze e i suoi risultati sono la dimostrazione dello stesso impegno nei confronti dell'eccellenza e della collaborazione che caratterizzano Duravant".

"Sono entusiasta che Jill prenda il mio posto come CEO", ha affermato Kachmer. "La sua vasta esperienza, le capacità dimostrate e lo spirito vincente la rendono la persona ideale per assumere la guida di Duravant. Sono certo che Jill e il suo team dirigenziale continueranno a sviluppare le nostre solide basi per portare Duravant a nuovi livelli".

Informazioni su Duravant

Duravant è un leader globale in soluzioni di automazione avanzate, attivo nei settori di lavorazione degli alimenti, packaging e movimentazione dei materiali. Forte di più di un secolo di esperienza, Duravant offre tecnologie guidate dalle prestazioni, sistemi integrati e servizi per l'intero ciclo di vita che generano produttività, efficienza e sicurezza per i produttori e i trasportatori di beni a elevata domanda. L'azienda si rivolge a un ampio ventaglio di mercati essenziali finali, tra cui quelli di cibi e bevande, agricolo, beni di consumo e industriali, e-commerce e logistica. Con sede a Downers Grove, in Illinois, si rivolge a clienti in più di 190 paesi, riunendo un portafoglio di brand leader nell'ambito di un impegno condiviso per la qualità, l'innovazione e il successo dei clienti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.duravant.com.

Fonte: Business Wire