Spatial annuncia Release 2026 1.0: potenziamento della traduzione CAD, semplificazione dei modelli e preparazione del mesh

Semplifica i flussi di lavoro di progettazione, produzione e simulazione con maggiore robustezza e prestazioni.

BROOMFIELD, Colo.: Spatial Corp., il fornitore leader di kit per lo sviluppo di software per soluzioni di progettazione, produzione e ingegneria e una controllata di Dassault Systèmes, oggi ha annunciato Release 2026 1.0 e aggiornamenti in varie linee di prodotti, riaffermando il suo impegno a fornire soluzioni innovative.

Release 2026 1.0 offre importanti miglioramenti su SDK di Spatial, potenziando la traduzione CAD, la preparazione dei dati e i flussi di lavoro di meshing. 3D InterOp aggiunge il supporto esteso ai formati PMI, MBD e CAD, mentre Hidden Body Removal (HBR) ora si estende alle traduzioni basate su Parasolid.

Fonte: Business Wire