FireMon amplia la copertura di micro segmentazione Zero Trust con Illumio, VMware NSX e Zscaler

FireMon, l'azienda leader nella gestione della sicurezza di rete e della politica dei firewall, oggi ha specificato il supporto ampliato della micro segmentazione Zero Trust negli ambienti ibridi, com...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/11/2025

Business Wire

Grazie all'integrazione profonda di Illumio e al supporto continuo di VMware NSX e Zscaler, ora i team di sicurezza possono implementare Zero Trust su scala aziendale.

LENEXA, Kan.: FireMon, l'azienda leader nella gestione della sicurezza di rete e della politica dei firewall, oggi ha specificato il supporto ampliato della micro segmentazione Zero Trust negli ambienti ibridi, compresa una profonda integrazione con Illumio e una copertura continua per VMware NSX e Zscaler.

Normalizzando, analizzando e convalidando continuamente l'intento di segmentazione attraverso i punti di applicazione di rete, virtuale e host, FireMon aiuta i team di sicurezza a implementare Zero Trust su scala aziendale.

“Il futuro non è un maggior numero di console”, ha dichiarato Jody Brazil, CEO di FireMon.

Fonte: Business Wire



