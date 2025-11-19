Armis semplifica le operazioni di rete e sicurezza utilizzando la piattaforma Application Fusion di Keysight

Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, e Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) oggi hanno annunciato che la tecnologia della gestione dell'esposizione informatica ...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 19/11/2025
La tecnologia di Armis ora potrà funzionare sui broker dei pacchetti di rete Keysight Vision E1S utilizzando l'interfaccia aperta nota come Application Fusion, consentendo ai team di sicurezza di migliorare l'efficienza, ridurre l'infrastruttura e rafforzare la loro posizione in fatto di sicurezza
SAN FRANCISCO: Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, e Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) oggi hanno annunciato che la tecnologia della gestione dell'esposizione informatica di Armis ora funzionerà direttamente sui broker dei pacchetti di rete Keysight Vision E1S, con ulteriori modelli a supporto di Application Fusion previsti per il futuro.
Attraverso l'interfaccia Application Fusion, la tecnologia di Armis ora può funzionare direttamente sui broker dei pacchetti di rete Keysight, abbinando la visibilità di rete con la gestione continua dell'esposizione informatica e le caratteristiche di sicurezza.
Fonte: Business Wire