▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Armis semplifica le operazioni di rete e sicurezza utilizzando la piattaforma Application Fusion di Keysight

Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, e Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) oggi hanno annunciato che la tecnologia della gestione dell'esposizione informatica ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/11/2025

Business Wire

La tecnologia di Armis ora potrà funzionare sui broker dei pacchetti di rete Keysight Vision E1S utilizzando l'interfaccia aperta nota come Application Fusion, consentendo ai team di sicurezza di migliorare l'efficienza, ridurre l'infrastruttura e rafforzare la loro posizione in fatto di sicurezza

SAN FRANCISCO: Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, e Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) oggi hanno annunciato che la tecnologia della gestione dell'esposizione informatica di Armis ora funzionerà direttamente sui broker dei pacchetti di rete Keysight Vision E1S, con ulteriori modelli a supporto di Application Fusion previsti per il futuro.

Attraverso l'interfaccia Application Fusion, la tecnologia di Armis ora può funzionare direttamente sui broker dei pacchetti di rete Keysight, abbinando la visibilità di rete con la gestione continua dell'esposizione informatica e le caratteristiche di sicurezza.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.