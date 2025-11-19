Interactive Brokers amplia l'accesso al mercato globale con la Borsa valori di Taipei

GREENWICH, Conn.: Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico automatizzato globale, ha annunciato l'accesso al Taipei Exchange (TPEx), ampliando ulteriormente la sua portata globale. I clienti idonei di Interactive Brokers ora possono negoziare titoli, ETF e Taiwan Depositary Receipts (TDR) quotati al TPEx, assieme a prodotti da oltre 160 mercati globali da un'unica piattaforma. Questo estende la serie di opportunità disponibili agli investitori globali alla ricerca di esposizione asiatica, compresi il potenziale di crescita permesso da aziende emergenti di piccole e medie dimensioni quotate al TPEx.

Interactive Brokers è una delle poche piattaforme globali di trading connesse a TPEx, uno dei principali mercati asiatici per le azioni di piccole-medie imprese (PMI).

Fonte: Business Wire