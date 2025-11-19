▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

SkySparc nomina Oliver Bussmann Presidente del CdA

SkySparc, un affidabile fornitore globale di soluzioni di trasformazione digitale per le organizzazioni finanziarie e di tesoreria, oggi ha annunciato la nomina di Oliver Bussmann a Presidente del con...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/11/2025

Business Wire

La nomina del veterano del settore fa seguito a un importante investimento per la crescita da parte di Bregal Milestone

STOCCOLMA: SkySparc, un affidabile fornitore globale di soluzioni di trasformazione digitale per le organizzazioni finanziarie e di tesoreria, oggi ha annunciato la nomina di Oliver Bussmann a Presidente del consiglio di amministrazione, a seguito di un importante investimento per la crescita da parte di Bregal Milestone, società europea di private equity leader nel settore del software.

Da ex Direttore informatico (CIO) globale presso UBS e SAP, Bussmann vanta una comprovata esperienza nell'espansione del software e dei servizi B2B nell'Ufficio del Direttore finanziario (CFO), nei servizi finanziari, nei settori RegTech e WealthTech. In tutta la sua carriera, Bussmann ha diretto organizzazioni attraverso complesse transizioni SaaS, M&A strategiche e accelerazione go-to-market, realizzando numerosi esiti di successo e crescite aziendali sostenute.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.