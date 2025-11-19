SkySparc nomina Oliver Bussmann Presidente del CdA

La nomina del veterano del settore fa seguito a un importante investimento per la crescita da parte di Bregal Milestone

STOCCOLMA: SkySparc, un affidabile fornitore globale di soluzioni di trasformazione digitale per le organizzazioni finanziarie e di tesoreria, oggi ha annunciato la nomina di Oliver Bussmann a Presidente del consiglio di amministrazione, a seguito di un importante investimento per la crescita da parte di Bregal Milestone, società europea di private equity leader nel settore del software.

Da ex Direttore informatico (CIO) globale presso UBS e SAP, Bussmann vanta una comprovata esperienza nell'espansione del software e dei servizi B2B nell'Ufficio del Direttore finanziario (CFO), nei servizi finanziari, nei settori RegTech e WealthTech. In tutta la sua carriera, Bussmann ha diretto organizzazioni attraverso complesse transizioni SaaS, M&A strategiche e accelerazione go-to-market, realizzando numerosi esiti di successo e crescite aziendali sostenute.

