Reply a Microsoft Ignite 2025: AI, esperienze basate su Copilot e soluzioni per l’impresa intelligente

CHICAGO: Reply [EXM, STAR: REY] sarà presente a Microsoft Ignite 2025, l’evento di riferimento per professionisti e decision-maker del mondo tecnologico organizzato da Microsoft, che si terrà dal 18 al 21 novembre a San Francisco, in California.

Partner di fiducia di Microsoft dal 1996, Reply aiuta le organizzazioni a innovare attraverso le tecnologie Microsoft, favorendo agilità, intelligenza e crescita sostenibile. Con oltre 2.000 certificazioni Microsoft all’interno del proprio network di aziende - tra cui Business Elements Reply, Cluster Reply, Solidsoft Reply, Light Reply, Root16 Reply, Valorem Reply, WM Reply e Zest Reply - il Gruppo ha ottenuto tutte e sei le Microsoft Solutions Partner Designations.

Quest’anno, Reply celebra anche due importanti riconoscimenti: Microsoft Inclusion Changemaker Partner of the Year e Americas SI Emerging Partner of the Year.

Presso il booth Reply (stand #4535) saranno presenti una serie di demo immersive e interattive che mettono in evidenza come l’intelligenza artificiale, l’Agentic AI e Microsoft Copilot stiano trasformando produttività, creatività e collaborazione. Tra le principali esperienze:

The Copilot AI-scape Room – Un’esperienza di gamification in cui i partecipanti utilizzano Microsoft 365 Copilot per risolvere una challenge digitale, scoprendo come l’AI e l’Agentic AI possano migliorare il problem solving e il lavoro di squadra. Al termine, i partecipanti riceveranno una foto con il proprio avatar generata dall’AI come ricordo dell’esperienza.

– Un’esperienza di gamification in cui i partecipanti utilizzano Microsoft 365 Copilot per risolvere una challenge digitale, scoprendo come l’AI e l’Agentic AI possano migliorare il problem solving e il lavoro di squadra. Al termine, i partecipanti riceveranno una come ricordo dell’esperienza. The AI Digital Frame Experience – Un’installazione interattiva con un digital human realistico all’interno di una cornice digitale dinamica. I visitatori potranno interagire direttamente con il digital human per fare domande su Reply e scoprire come l’AI possa rendere l’interazione con i clienti più naturale e human-like.

– Un’installazione interattiva con un all’interno di una cornice digitale dinamica. I visitatori potranno interagire direttamente con il digital human per fare domande su Reply e scoprire come l’AI possa rendere l’interazione con i clienti più naturale e human-like. AI-Powered Innovation Highlights – Una selezione di demo live che mostrano i progressi e le soluzioni di Reply su Microsoft Azure, AI for Good, Copilot, CRM e customer experience, sicurezza e orchestrazione di agenti AI, dimostrando come le imprese possano sfruttare le tecnologie Microsoft per un’innovazione sicura, scalabile e intelligente.

Giovedì 20 novembre alle ore 14:00 (Pacific Time), Reply terrà la sessione “Enable Intelligent Enterprises with Copilot and Custom AI Agents”.

Durante lo speech, Reply illustrerà come ha collaborato con grandi organizzazioni per dare vita ad agenti AI, estendendo le capacità di Microsoft 365 Copilot e sviluppando soluzioni di Agentic AI personalizzate per esigenze di business specifiche. I partecipanti otterranno spunti pratici su opportunità, valore aziendale e strategie per avviare o scalare il proprio percorso nell’ambito degli agenti AI.

Oltre l’evento, Reply prosegue la collaborazione con Microsoft per mettere il potenziale dell’AI e del cloud al servizio di grandi sfide globali. Tra le iniziative più significative: l’app per la prevenzione dell’overdose per Aberdeen City Council, l’applicazione per il riconoscimento di opere artistiche basata su AI per Art Basel, il digital twin della Basilica di San Pietro e l’European Medicine Verification System - esempi concreti di come la tecnologia possa generare un impatto positivo a livello globale.

Scopri come Reply sta costruendo l’impresa intelligente e agentica di domani su tecnologie Microsoft: https://www.reply.com/it/reply-and-microsoft

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Fonte: Business Wire