▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Bitfury lancia un'iniziativa da un miliardo di dollari per il progresso delle tecnologie etiche emergenti

La società di mining di Bitcoin Bitfury, diventata incubatrice tecnologica, oggi annuncia di essersi trasformata in società di investimento con il lancio di un'iniziativa di finanziamento del valore...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/11/2025

Business Wire

La distribuzione dei fondi da parte dell'azienda prenderà il via già dal quarto trimestre 2025

LONDRA: La società di mining di Bitcoin Bitfury, diventata incubatrice tecnologica, oggi annuncia di essersi trasformata in società di investimento con il lancio di un'iniziativa di finanziamento del valore di un miliardo di dollari USA mirata a supportare una nuova generazione di innovatori all'insegna dell'etica.

Nuova missione della società è colmare il divario tra la velocità che caratterizza il ritmo del progresso tecnologico e la lentezza con cui si evolve lo sviluppo etico, una discrepanza che Bitfury considera come la causa primaria di molti problemi di livello mondiale. Obiettivo del supporto fornito ai fondatori motivati ​​da una mission aziendale è accelerare le iniziative che integrano etica, trasparenza e valori umani nella base fondante delle tecnologie emergenti.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.