Klarna ora è disponibile su Apple Pay in Danimarca, Spagna e Svezia: presto farà seguito la Francia

3 Paesi si uniscono a Stati Uniti, Canada e Regno Unito per offrire la possibilità di pagare a rate al momento del pagamento online e in persona con Apple Pay

NEW YORK: Klarna, la banca digitale e il fornitore di pagamenti flessibili a livello globale, ha annunciato oggi che i suoi prodotti di pagamento flessibile sono attualmente disponibili al momento del pagamento su Apple Pay in Danimarca, Spagna e Svezia. Il lancio offre ancora maggiore flessibilità e trasparenza ai clienti di Apple Pay in questi Paesi, con Klarna disponibile a utenti idonei al momento del pagamento online e nell'app con un iPhone o iPad, e nei punti vendita su un iPhone.

Fonte: Business Wire