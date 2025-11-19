PacSun implementa Manhattan Active® Point of Sale, unificando il commercio e riducendo i tempi di checkout

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha annunciato che PacSun, azienda leader nel settore della moda per giovani, ha implementato con successo Manhattan Active® Point of Sale (POS), la soluzione cloud-native per le vendite e i servizi in store che consente ai dipendenti di unificare la comodità del digitale al retailing personalizzato.

Dopo un periodo di prova di cinque mesi dall'avvio del progetto, PacSun ha implementato la soluzione POS di Manhattan Associates in oltre 300 store in sole otto settimane. Le funzionalità di checkout mobile hanno ridotto le lunghe file negli store, mentre la gestione unificata dello stock, basata sull’integrazione RFID, ha permesso un fulfilment fluido e senza interruzioni su Instagram, Amazon, TikTok e sui canali ufficiali di PacSun.

Durante il picco della stagione festiva, PacSun ha registrato un fatturato record e ha reso più efficienti le operazioni: il 40% degli ordini online è stato gestito tramite store fulfilment, ottimizzando la vicinanza dello stock, la capacità lavorativa e i costi di spedizione, con una riduzione delle spese logistiche pari al 25%.

Oggi, gli store sono elementi chiave per la differenziazione nel retail: secondo le ricerche di settore, strategie di unified commerce che valorizzano i punti vendita fisici possono aumentare il valore del cliente fino a 1,5 volte, incrementare il valore medio degli ordini del 15% e migliorare la fidelizzazione del 70%. Con Manhattan Active POS operativo sull’intera rete di store PacSun, il personale può ora contare su funzionalità avanzate come workflow intuitivi che semplificano i resi e la modalità “endless aisle”, che trasforma le mancate disponibilità in ordini digitali. In questo modo, gli store esperienziali PacSun diventano veri e propri hub di servizio e fulfilment. Questa agilità permette di trasformare gli acquisti post-reso in nuove opportunità di ricavo, favorendo l’aumento delle vendite aggiuntive durante i cambi in store.

“Con Manhattan POS abbiamo rivoluzionato la nostra esperienza di vendita, offrendo ai clienti un percorso d’acquisto davvero unificato: una sola transazione e un solo checkout, sia che acquistino online, restituiscano in store o accedano allo stock da qualsiasi canale,” ha commentato Shirey Gao, Chief Digital and Information Officer di PacSun. “Il nostro team si è adattato con grande rapidità, trasformando sfide come la gestione degli articoli esauriti in nuove opportunità. Nei momenti di maggiore richiesta, grazie alle analisi in tempo reale, siamo riusciti a gestire gli ordini in modo unificato e il 50% più velocemente, rafforzando il rapporto con i clienti e garantendo i profitti più alti di sempre nella stagione festiva.”

Manhattan Active POS integra in un’unica app le funzionalità di clienteling, checkout mobile e fulfilment omnicanale. Parte della suite Manhattan Active Omni, leader di settore, questa soluzione unifica i dati di catalogo, carrello e fulfilment, offrendo agli operatori la possibilità di agire come veri e propri brand ambassador.

“Il successo di PacSun dimostra quanto gli store possano esprimere il loro potenziale quando vengono integrati con il digitale,” ha dichiarato Stewart Gantt, Vicepresidente Esecutivo, Professional Services. “La nostra soluzione POS non è semplicemente uno strumento, ma un vero motore di crescita, capace di trasformare ogni interazione in un’opportunità di fidelizzazione, sia che il percorso del cliente inizi su TikTok o in un camerino.”

Informazioni su PacSun

PacSun è un retailer di riferimento che propone una selezione dei brand emergenti e delle tendenze più attuali, viste attraverso la lente della cultura giovanile. Attiva nei segmenti contemporary, streetwear e active lifestyle, PacSun collabora con i migliori brand per offrire collezioni curate, prodotti rari ed esclusivi e collaborazioni creative a ogni livello. Fondata nel 1980 a Newport, California con sede a Los Angeles. Seguici su Instagram, Twitter, Facebook e TikTok: @pacsun.

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti.

Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud e on-premise all'avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.manh.it

Fonte: Business Wire