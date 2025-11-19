▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
I cmo affrontano una resa dei conti tra “reputazione e risultati”, secondo l’Outlook 2026 di NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ), un leader mondiale nel settore dell’intelligence sui consumatori, ha pubblicato oggi il rapporto CMO Outlook: Guide to 2026, che mette in luce come i cmo stiano affrontando un...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/11/2025

Nonostante la volatilità economica, l’83% dei chief marketing officer continuano ad avere fiducia nei loro brand, ma indicano la misurazione del ritorno sull'investimento (ROI) e la connettività dei dati come problemi principali, rileva NIQ.

CHICAGO: NielsenIQ (NYSE: NIQ), un leader mondiale nel settore dell’intelligence sui consumatori, ha pubblicato oggi il rapporto CMO Outlook: Guide to 2026, che mette in luce come i cmo stiano affrontando un punto di svolta cruciale tra la creazione del brand e la responsabilità in termini di fatturato. Secondo il rapporto, l’83% dei cmo continuano ad avere fiducia nel valore del loro brand, pur dovendo gestire budget inferiori e una crescente attenzione al ritorno sul ROI.


