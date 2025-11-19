PicSee lancia la prima piattaforma social al mondo che aiuta a ricevere tutte le foto dagli amici

Realizzata sulla condivisione reciproca di foto e alimentata dall'IA

BANGALORE, India: PicSee, un nuovo tipo di piattaforma social, ha annunciato il suo lancio globale, introducendo un modo rivoluzionario per amici e parenti di riconnettersi attraverso le foto. Realizzato sullo scambio reciproco di foto e alimentato dall'intelligenza artificiale, PicSee aiuta gli utenti a ottenere automaticamente tutte le proprie foto dagli amici inviandogli le loro, senza mai caricarle sul cloud.

Ogni anno, migliaia di milioni di foto vengono scattate, ma raramente scambiate con gli amici che vi compaiono. PicSee cambia tutto questo. Utilizzando il riconoscimento facciale sul dispositivo e un sistema "dare per avere" in attesa di brevetto, l'app identifica automaticamente le persone che appaiono nelle foto e aiuta gli amici a scambiarle in modo sicuro al semplice tocco di un dito.

Fonte: Business Wire