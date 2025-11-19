▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Frontgrade Gaisler e DELTATEC abilitano il calcolo spaziale avanzato in più missioni

Frontgrade™ Gaisler Technologies, fornitore leader di soluzioni elettroniche a elevata affidabilità per missioni spaziali e di sicurezza nazionale, e DELTATEC, un'azienda di progettazione di alto l...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/11/2025

Business Wire

GÖTEBORG, Svezia e LIEGI, Belgio: Frontgrade™ Gaisler Technologies, fornitore leader di soluzioni elettroniche a elevata affidabilità per missioni spaziali e di sicurezza nazionale, e DELTATEC, un'azienda di progettazione di alto livello specializzata in tecnologie avanzate, sono entusiasti di festeggiare la loro proficua collaborazione volta a fornire soluzioni di calcolo ad alte prestazioni per le applicazioni spaziali, con il microprocessore dual-core GR712RC come base di diversi sistemi collaudati in volo.

Il GR712RC, sviluppato da Frontgrade Gaisler e basato sull'architettura fault-tolerant LEON3FT, è stato integrato in diverse unità del sistema di gestione dei dati (DHS) progettate da DELTATEC. Queste includono un'unità di gestione dei dati di carico utile (PDHU) e due computer di bordo (OBC) attualmente in funzione a bordo della missione eSAIL dell'ESA, lanciata nell'orbita terrestre bassa (LEO) nel settembre 2020.

Fonte: Business Wire



