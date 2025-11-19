Gurobi rilascia la versione 13.0 con prestazioni migliorate e nuove funzionalità di risoluzione

Gli utenti possono aspettarsi risoluzioni più veloci, nuove funzionalità non lineari, PDHG con accelerazione GPU e la funzione autoscaling Kubernetes.

BEAVERTON, Ore.: Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, è lieta di annunciare il rilascio di Gurobi 13.0. Questa ultima versione rappresenta un progresso significativo per Gurobi e la sua missione, ovvero quella di aiutare le organizzazioni ad affrontare sfide di ottimizzazione sempre più complesse con maggiore rapidità e flessibilità.

La versione 13.0 introduce miglioramenti delle prestazioni in tutti i tipi di modelli principali, il supporto di nuovi algoritmi per problemi su larga scala e non lineari, l'accelerazione GPU e funzionalità cloud native ampliate.

Per saperne di più su Gurobi 13.0, incluso come aggiornare o richiedere una prova gratuita, visita https://www.gurobi.com/whats-new-gurobi-13-0/

Fonte: Business Wire