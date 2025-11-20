▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Quectel propone contatori intelligenti di prossima generazione all'Enlit 2025

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/11/2025

BILBAO, Spagna: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, ha annunciato la sua partecipazione all'Enlit 2025, l'evento che si svolge a Bilbao, Spagna, dal 18 al 20 novembre 2025, presso lo Stand 1.G86. Quectel partecipa alla fiera per dimostrare come la sua gamma completa di moduli, antenne e servizi sia pronta a contribuire alla massiccia diffusione continua di contatori intelligenti e a promuovere il passaggio dell'industria da dispositivi di prima generazione a dispositivi di seconda generazione.

Con l'installazione di contatori intelligenti in ambito elettrico, idrico e del gas che superano 1,06 miliardi di unità alla fine del 2023 e la cui diffusione è prevista continuare in tutte le regioni secondo IoT Analytics, Quectel sta assistendo a un aumento di tutte le tipologie di contatori e a un'espansione dei casi d'uso basati sui contatori.

