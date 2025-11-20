▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Annunciati i finalisti per il 2026 SPIE Startup Challenge, mostrando tecnologie e applicazioni innovative di ottica e fotonica pronte per gli investimenti

Sette aziende startup allo stadio iniziale sono state selezionate per competere per un primo premio di 10.000 dollari alla 16a edizione annuale del SPIE Startup Challenge al Photonics West il 20 genna...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/11/2025

Business Wire

La finale dell'annuale gara di presentazione si terrà presso SPIE Photonics West

BELLINGHAM, Wash.: Sette aziende startup allo stadio iniziale sono state selezionate per competere per un primo premio di 10.000 dollari alla 16a edizione annuale del SPIE Startup Challenge al Photonics West il 20 gennaio.

La SPIE Startup Challenge è una piattaforma imprenditoriale competitiva per nuove aziende che utilizza l'ottica e la fotonica per prodotti o applicazioni innovative. I team che vi partecipano gareggiano per premi sponsorizzati, oltre a ottenere maggiore visibilità presso potenziali investitori e esposizione a potenziali collaboratori o partner. I premi in contanti del valore di 10.000, 5.000 e 2.500 dollari, forniti da Jenoptik, partner fondatore della Startup Challenge, verranno conferiti ai primi tre finalisti.

