iConnections lancia Pipelines: un nuovo modo efficace per LP e GP di trasformare le connessioni in vero slancio

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/11/2025

GLADWYNE, Pa.: iConnections, la rete principale per allocatori e gestori di fondi, oggi ha annunciato il lancio di Pipelines, un nuovo strumento per la produttività e la gestione delle relazioni integrato direttamente nella piattaforma. Pipelines offre ai soci accomandatari (GP) e ai soci accomandanti (LP) un modo strutturato, visuale e appositamente creato per organizzare attività di sensibilizzazione, curare le relazioni e promuovere raccolte fondi o processi di investimento, senza affidarsi a spreadsheet frammentari o CRM generici.

Nato grazie al massiccio feedback dall'ecosistema degli investimenti alternativi, Pipelines è progettato per risolvere una sfida comune del settore: dopo un evento produttivo o un ciclo di sensibilizzazione, conversazioni promettenti spesso perdono lo slancio perché manca un modo semplice e personalizzato di tracciare le prossime fasi.

Fonte: Business Wire



