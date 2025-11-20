Torq supera le stime EMEA con un terzo trimestre da record, raggiungendo il 185% dell'obiettivo trimestrale

Torq raggiunge una crescita clienti del 284% nell'area EMEA grazie alla firma di contratti con aziende iconiche quali Virgin Atlantic, Kyocera, Siemens e Zara

NEW YORK: Torq, leader nel settore delle operazioni di sicurezza autonome, ha annunciato oggi di aver superato le stime di fatturato per il terzo trimestre nell'area EMEA, raggiungendo il 185% del proprio obiettivo trimestrale. Torq si è ormai affermata come la piattaforma di sicurezza autonoma preferita nella regione EMEA, e grandi aziende continuano ad aggiungersi alla sua lista clienti, tra cui Virgin Atlantic, Kyocera, Siemens e Zara. Il personale di Torq nella regione EMEA è cresciuto del 400% nel corso del 2025 per soddisfare la domanda in aumento esponenziale.

“Grazie all'accelerazione data dallo slancio mondiale, Torq sta raddoppiando i propri investimenti nell'area EMEA espandendo le proprie attività, rafforzando la leadership regionale e consolidando la propria presenza sul territorio per alimentare la prossima fase di crescita”, ha affermato Ofer Smadari, CEO e cofondatore di Torq.

Fonte: Business Wire