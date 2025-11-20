▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Esri lancia le integrazioni ArcGIS più recenti per Microsoft Fabric

Esri, leader mondiale nel settore dell’intelligence sulla localizzazione, oggi ha annunciato la disponibilità generale di ArcGIS GeoAnalytics per Microsoft Fabric. Inoltre ora è di dominio pubblic...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/11/2025

Business Wire

Gli utenti ora possono accedere a una potente combinazione di funzioni di mappatura intelligente e analisi spaziali

REDLANDS, California: Esri, leader mondiale nel settore dell’intelligence sulla localizzazione, oggi ha annunciato la disponibilità generale di ArcGIS GeoAnalytics per Microsoft Fabric. Inoltre ora è di dominio pubblico l’anteprima di ArcGIS Maps per Microsoft Fabric, uno strumento di mappatura che consente agli utenti di aggiungere facilmente contesto con dati aziendali, ambientali, demografici e sullo stile di vita per arricchire i dati aziendali in Microsoft OneLake.

“Questa integrazione rende alcune delle funzionalità essenziali Esri accessibili ai professionisti dei dati direttamente dal loro ambiente Microsoft Fabric”, spiega Jack Dangermond, presidente Esri. “Siamo lieti di portare avanti la nostra collaborazione strategica di lunga data con Microsoft per aiutare i clienti che abbiamo in comune a ottenere dati approfonditi spaziali e rivelare schemi inesplorati”.

Fonte: Business Wire



