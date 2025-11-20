ClickHouse rafforza la collaborazione con Microsoft attraverso l'integrazione con Microsoft OneLake per una perfetta interoperabilità dei dati

SAN FRANCISCO: ClickHouse Inc., la società alla base di uno dei database di analisi in tempo reale più rapido e più utilizzato al mondo, oggi ha annunciato la disponibilità di una nuova, potente integrazione con Microsoft OneLake, il data lake unificato di Microsoft Fabric.

Questa integrazione consente alle organizzazioni di utilizzare la scala, la governance e la semplicità di OneLake con la rapidità e flessibilità di ClickHouse per carichi di lavoro analitici in tempo reale, di grandi dimensioni. Per saperne di più, visitare il nostro post tecnico.

Ampliare la collaborazione ClickHouse-Microsoft

Seguire la disponibilità generale di ClickHouse Cloud su Microsoft Azure, miglioramenti recenti delle prestazioni di ClickHouse su Azure Blob Storage, e una serie costante di nuove funzionalità, questa integrazione con Microsoft OneLake segna l'ultima pietra miliare nella crescente collaborazione tra ClickHouse e Microsoft.

Questa iniziativa rafforza l'impegno di ClickHouse ad approfondire l'interoperabilità nell'ecosistema dei dati di Microsoft. Da Azure a Fabric, l'obiettivo è quello di consentire le analisi in tempo reale entro una piattaforma unificata per i clienti Microsoft.

Una migliore interoperabilità tra ClickHouse e Microsoft OneLake

Le aziende stanno unificando sempre più i loro dati con un'architettura stile lakehouse, una base flessibile che sostiene gli strumenti migliori della categoria su carichi di lavoro, dall'analisi su larga scala con ClickHouse ai casi d'uso emergenti di GenAI, e agenti AI e altro ancora. Immagazzinando dati in formati di tabelle aperte come Apache e Iceberg or Delta Lake, i team garantiscono l'accessibilità e l'interoperabilità tra i motori, compreso ClickHouse, in modo da poter sempre utilizzare lo strumento giusto per il compito da eseguire.

L'integrazione ClickHouse con OneLake Table API espone le tabelle Iceberg a ClickHouse, permettendo agli utenti di accedere direttamente e analizzare i propri dati, facilitando le analisi agglomerate e unificate tra ClickHouse e Fabric.

Facilitare l'analisi in tempo reale con ClickHouse

Una sfida comune per i database è semplificare il modo in cui i dati vengono assimilati nel sistema stesso. Questa nuova integrazione offre ai clienti di Fabric nuove potenti opzioni per porre domande su dati critici con bassa latenza e alta concorrenza da OneLake con ClickHouse, permettendo nuovi carichi di lavoro come analisi in tempo reale, dashboard operative e analisi rivolte agli agenti.

“Microsoft OneLake è una soluzione di data lake molto utilizzata tra i nostri utenti, e siamo da tempo impazienti di fornire un'integrazione diretta per migliorare la loro esperienza, soprattutto semplificando il movimento e l'analisi dei dati. Con l'introduzione delle API Table in OneLake, siamo stati finalmente in grado di raggiungere questo obiettivo. ClickHouse ora può interrogare in modo nativo dati archiviati in OneLake, dando agli utenti accesso diretto a tutti i loro dati in OneLake senza attriti”, ha dichiarato Alexey Milovidov, Cofondatore e CTO di ClickHouse.

“Perché i dati siano utili, devono funzionare tra loro, con una gamma di strumenti che vengono utilizzati ogni giorno dai nostri clienti”, ha dichiarato Dipti Borkar, VP e GM di Microsoft OneLake e Fabric Ecosystem. “I clienti possono ora utilizzare ClickHouse su dati unificati da Microsoft OneLake per realizzare alcuni dei casi d'uso più intensi in termini di dati, come l'osservabilità in tempo reale, la cybersicurezza e il rilevamento delle frodi e l'intelligenza artificiale”.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database orientato alle colonne, veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale su scala. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente dati preziosi a partire da volumi enormi di dati. Mentre gli agenti IA vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Aziende leader quali Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart contano su ClickHouse per aiutare i team a ricavare dati preziosi e consentire di prendere decisioni più intelligenti tramite una piattaforma dati moderna, efficiente e scalabile. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com.

Fonte: Business Wire