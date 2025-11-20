Un nuovo agente RSA per le minacce a cui devono fra fronte gli amministratori ora disponibile in generale in Microsoft Security Copilot

SAN FRANCISCO: RSA Security oggi ha annunciato la disponibilità generale del suo agente RSA Advisor for Admin Threats in Microsoft Security Copilot.

“L’IA è un moltiplicatore di forza per i difensori e, quando i partner portano la loro innovazione agentica nell’ecosistema Security Copilot, l’impatto diventa esponenziale. Insieme non stiamo solo costruendo strumenti – stiamo creando una nuova era di difesa informatica intelligente e collaborativa”. - Vasu Jakkal, vicepresidente aziendale Microsoft Security.

“Abbiamo accelerato lo sviluppo dell’agente RSA Advisor for Admin Threats per offrire ai responsabili della sicurezza le funzionalità IA essenziali per rilevare e risolvere rapidamente i problemi correlati ad attività ad alto rischio o minacce interne negli ambienti RSA ID Plus per i tenant Microsoft”, spiega Jim Taylor, presidente e direttore strategia RSA.

Fonte: Business Wire