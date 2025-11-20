▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Un nuovo agente RSA per le minacce a cui devono fra fronte gli amministratori ora disponibile in generale in Microsoft Security Copilot

RSA Security oggi ha annunciato la disponibilità generale del suo agente RSA Advisor for Admin Threats in Microsoft Security Copilot. “L’IA è un moltiplicatore di forza per i difensori e, quando...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/11/2025

Business Wire

SAN FRANCISCO: RSA Security oggi ha annunciato la disponibilità generale del suo agente RSA Advisor for Admin Threats in Microsoft Security Copilot.

“L’IA è un moltiplicatore di forza per i difensori e, quando i partner portano la loro innovazione agentica nell’ecosistema Security Copilot, l’impatto diventa esponenziale. Insieme non stiamo solo costruendo strumenti – stiamo creando una nuova era di difesa informatica intelligente e collaborativa”. - Vasu Jakkal, vicepresidente aziendale Microsoft Security.

“Abbiamo accelerato lo sviluppo dell’agente RSA Advisor for Admin Threats per offrire ai responsabili della sicurezza le funzionalità IA essenziali per rilevare e risolvere rapidamente i problemi correlati ad attività ad alto rischio o minacce interne negli ambienti RSA ID Plus per i tenant Microsoft”, spiega Jim Taylor, presidente e direttore strategia RSA.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.