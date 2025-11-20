▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Murata nominata "Top Innovator" per la sua tecnologia USCD che migliora i sistemi ADAS in qualsiasi condizione metereologica

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) è stata selezionata come Top Innovator nella categoria "Digitale" ai CLEPA Innovation Awards. Il riconoscimento premia la tecnologia ...

Pubblicato il: 20/11/2025

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) è stata selezionata come Top Innovator nella categoria "Digitale" ai CLEPA Innovation Awards. Il riconoscimento premia la tecnologia UltraSonic Clearing Device (USCD) di Murata, attualmente in fase di sviluppo, il cui intento è aumentare l'efficacia delle telecamere e dei sensori utilizzati nei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e nelle applicazioni di guida autonoma, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Nonostante le attuali tecnologie delle telecamere e dei sensori spesso richiedano condizioni operative ideali, le loro prestazioni possono essere compromesse da pioggia, nebbia, polvere, ghiaccio e neve. La tecnologia USCD di Murata affronta questa sfida utilizzando vibrazioni ultrasoniche per disperdere l'acqua e rimuovere i detriti dall'obiettivo della telecamera e dal sensore, mantenendo la visibilità.

