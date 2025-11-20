▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
LTIMindtree rafforza la relazione con Microsoft per accelerare l'adozione di Microsoft Azure e guidare la trasformazione gestita dall'IA

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], azienda globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato l'espansione della sua collaborazione globale con Microsoft per accelerare l'adozion...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/11/2025

Business Wire

La collaborazione consentirà una solida crescita aziendale mediante offerte di sicurezza avanzata e governance affidabile

WARREN, New Jersey e MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], azienda globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato l'espansione della sua collaborazione globale con Microsoft per accelerare l'adozione di Microsoft Azure e guidare una trasformazione aziendale gestita dall'IA per le imprese. Nel quadro di tale collaborazione, LTIMindtree favorirà un'adozione più rapida del cloud e sbloccare un valore commerciale superiore per i clienti comuni mediante soluzioni di IA avanzate.

In qualità di partner Global System Integrator (GSI) di Microsoft, LTIMindtree sta rafforzando il proprio impegno per consentire alle aziende globali di ottimizzare i propri investimenti nel cloud, gli impegni nei confronti di Azure e ottenere un time-to-value più rapido.

Fonte: Business Wire



